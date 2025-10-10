Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση

Αρκετά σημαντική είναι η σημερινή μέρα για την υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, αφού ανοίγει - όπως αποκάλυψε το Newsbomb.gr, - η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στο Ειρηνοδικείο Πύλου.

Πρόκειται δηλαδή για την τελευταία διαθήκη που είχε κάνει ο 68χρονος. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, ο 68χρονος άλλαζε πολύ συχνά τις διαθήκες του. Μάλιστα, την τελευταία του διαθήκη την έκανε μόλις λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του.

Η διαθήκη θα ανοίξει στις 09:45 και έτσι θα γίνουν γνωστοί οι κληρονόμοι και θα απαντηθεί το ερώτημα για το αν είναι μέσα σε αυτήν και ο επιστάτης που δολοφονήθηκε μαζί του. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ενδεχομένως να έχουν την πρώτη διαθήκη του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δοθούν κρίσιμες απαντήσεις για το ποιοι βγαίνουν χαμένοι.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι πίσω από τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κρύβονται οικονομικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείουν τα προσωπικά.

Ήξερε τη Φοινικούντα ο δράστης με το σκούτερ

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δράστης γνώριζε την περιοχή, αφού - όπως φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό - διένυσε αρκετά μεγάλη διαδρομή έως και την Ηλεία για να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί μελετούν τα βίντεο που τον δείχνουν να έχει διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος αλλά αναζητούν και το δρομολόγιο που ακολούθησε έως το κάμπινγκ.

Ο ανιψιός του 68χρονου, πάντως, θεωρείται το πρόσωπο «κλειδί» στην εξιχνίαση της δολοφονίας, αφού είναι αυτός που είδε τον δολοφόνο.

Μένει βέβαια να απαντηθεί και αν ο δολοφόνος είχε και συνεργό, κάτι που δεν έχει ακόμη αποκλειστεί.

