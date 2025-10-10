Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι πίσω από τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κρύβονται οικονομικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείουν τα προσωπικά

Newsbomb

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αρκετά σημαντική είναι η σημερινή μέρα για την υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, αφού ανοίγει - όπως αποκάλυψε το Newsbomb.gr, - η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στο Ειρηνοδικείο Πύλου.

Πρόκειται δηλαδή για την τελευταία διαθήκη που είχε κάνει ο 68χρονος. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, ο 68χρονος άλλαζε πολύ συχνά τις διαθήκες του. Μάλιστα, την τελευταία του διαθήκη την έκανε μόλις λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του.

Η διαθήκη θα ανοίξει στις 09:45 και έτσι θα γίνουν γνωστοί οι κληρονόμοι και θα απαντηθεί το ερώτημα για το αν είναι μέσα σε αυτήν και ο επιστάτης που δολοφονήθηκε μαζί του. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ενδεχομένως να έχουν την πρώτη διαθήκη του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δοθούν κρίσιμες απαντήσεις για το ποιοι βγαίνουν χαμένοι.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι πίσω από τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κρύβονται οικονομικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείουν τα προσωπικά.

Ήξερε τη Φοινικούντα ο δράστης με το σκούτερ

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δράστης γνώριζε την περιοχή, αφού - όπως φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό - διένυσε αρκετά μεγάλη διαδρομή έως και την Ηλεία για να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί μελετούν τα βίντεο που τον δείχνουν να έχει διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος αλλά αναζητούν και το δρομολόγιο που ακολούθησε έως το κάμπινγκ.

Ο ανιψιός του 68χρονου, πάντως, θεωρείται το πρόσωπο «κλειδί» στην εξιχνίαση της δολοφονίας, αφού είναι αυτός που είδε τον δολοφόνο.

Μένει βέβαια να απαντηθεί και αν ο δολοφόνος είχε και συνεργό, κάτι που δεν έχει ακόμη αποκλειστεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΚΟΣΜΟΣ

Λετίσια Τζέιμς: Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης

07:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση «κλειδί» του ανιψιού

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι - Πώς θα απλοποιηθούν οι συναλλαγές με το Δημόσιο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

06:36LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης με τον Μπραντ Πιτ - Ο λόγος που ζητά αποζημίωση 30.000$ από τον ηθοποιό

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πώς η «Μαύρη Παρασκευή» έγινε «Μαύρος Νοέμβριος»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο «γραμμές» στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα και στη μέση η ψυχραιμία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αυτόματοι έλεγχοι για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα - Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο; Ειδικός αναλυτής εξηγεί πώς δημιουργείται προηγούμενο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εθνικά θέματα ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης - «Κούρασε ο Τσίπρας», λένε από το Μαξίμου

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο – Πότε αλλάζει ο καιρός και επιστρέφουν οι βροχές

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση «κλειδί» του ανιψιού

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσχάιμερ με νανοσωματίδια

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο – Πότε αλλάζει ο καιρός και επιστρέφουν οι βροχές

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο η πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι - Πώς θα απλοποιηθούν οι συναλλαγές με το Δημόσιο

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Μέγας είσαι Ναν και θαυμαστά τα έργα σου!

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο; Ειδικός αναλυτής εξηγεί πώς δημιουργείται προηγούμενο

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ