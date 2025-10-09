Φοινικούντα: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον μοναδικό επιζώντα μετά τους πυροβολισμούς

Συγκλονιστική ήταν η αφήγηση, αυτόπτη μάρτυρα, που περιγράφει το χάος που επικράτησε στο συνήθως ήσυχο κάμπινγκ της Φοινικούντας, τα επόμενα λεπτά μετά το διπλό φονικό.

Λίγο αφού ο δράστης σκότωσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, με τον ανιψιό του πρώτου να γλιτώνει από θαύμα, στο σημείο έφτασε - πρώτος - ο γείτονας με το όνομα Γιάννης, ο οποίος περιγράφει με ανατριχιαστική ψυχραιμία τις στιγμές μετά τους πυροβολισμούς και την εικόνα των θυμάτων που αντίκρισε στο σκοτάδι, με έναν φακό στο χέρι.

Κυνήγησε τον ανιψιό

Λίγο μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, ο δράστης, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του Mega, επιχείρησε να σκοτώσει και τον ανιψιό του ιδιοκτήτη. Ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει προς το εστιατόριο του κάμπινγκ, ενώ ο επιστάτης που προσπάθησε να απομακρυνθεί προς άλλη κατεύθυνση έπεσε νεκρός από τα πυρά. Η σφαίρα που προοριζόταν για τον ανιψιό καρφώθηκε σε ένα τροχόσπιτο, δείχνοντας πόσο κοντά βρέθηκε στο να χάσει κι εκείνος τη ζωή του.

Στην πίσω έξοδο του κάμπινγκ, κοντά σε κατοικίες, έμενε ο κ. Γιάννης, ο οποίος άκουσε τους πυροβολισμούς και έσπευσε να δει τι συνέβη. Όπως περιγράφει, εκείνη την ώρα γύριζε σπίτι του όταν άκουσε δυνατούς κρότους.

«Νόμιζα πως ήταν βεγγαλικά», είπε, «γιατί πίσω από το σπίτι υπάρχει το εστιατόριο του κάμπινγκ και συχνά ακούγονται ήχοι από εκδηλώσεις». Όταν όμως ακούστηκαν φωνές για βοήθεια, κατάλαβε ότι συνέβαινε κάτι πολύ πιο σοβαρό.

H συνάντηση με τον ανιψιό

«Έτρεξα προς την είσοδο», αφηγείται. «Είδα έναν άνθρωπο να τρέχει τρομαγμένος προς το εστιατόριο. Μπήκα κι εγώ πίσω του και τότε κατάλαβα ότι ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη». Ο νεαρός, όπως περιγράφει, ήταν σε κατάσταση σοκ, είχε χτυπήσει στο πόδι και αδυνατούσε να μιλήσει.

«Προσπαθούσαμε να του μιλήσουμε, αλλά δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Κάποια στιγμή ψέλλισε “κάτω... ο Βασίλης κάτω”», λέει ο μάρτυρας. Τότε ο ίδιος αποφάσισε να πάρει φακό και να επιστρέψει στο κάμπινγκ, μαζί με τον ανιψιό, για να δουν τι είχε συμβεί.

H φρίκη στη ρεσεψιόν

Ακολουθώντας τον δρόμο προς τη ρεσεψιόν, ο κ. Γιάννης είδε πρώτα τον επιστάτη, τον Βασίλη, πεσμένο μπρούμυτα στο έδαφος. «Κατάλαβα ότι ήταν νεκρός. Ήταν ακίνητος, με το πρόσωπο στο χώμα».

Λίγο παραπάνω, στη ρεσεψιόν, η πόρτα ήταν κλειστή. Ο μάρτυρας πλησίασε το παράθυρο και είδε μέσα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον Κώστα, νεκρό, μέσα σε μια λίμνη αίματος. «Άνοιξα ελαφρά το παράθυρο και τον είδα πεσμένο πίσω από το γραφείο», είπε συγκλονισμένος.

Oι πρώτες στιγμές μετά το φονικό

Ο κ. Γιάννης ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που αντίκρισαν τον μοναδικό επιζώντα και τα δύο θύματα. Λίγο αργότερα, κατέφθασαν και άλλοι ένοικοι του κάμπινγκ, που είχαν ακούσει τους πυροβολισμούς και έσπευσαν προς το σημείο. Η μαρτυρία του αναδεικνύει το χάος και τον τρόμο των πρώτων λεπτών μετά το φονικό. «Ταράχτηκα, δεν ήξερα τι να κάνω», είπε. «Κατάλαβα μόνο ότι είχαν σκοτωθεί άνθρωποι που γνώριζα».

Το κυνήγι για το δολοφόνο

Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον τόσο στην ανάλυση του οπτικού υλικού όσο και στις κινήσεις του δράστη αμέσως μετά το έγκλημα. Τα νέα βίντεο ενισχύουν την εκδοχή ότι ο 35χρονος εκτελεστής δεν έδρασε μόνος του. Η παρουσία δεύτερης μοτοσικλέτας λίγα μέτρα πίσω του, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη πορεία του μέσα από ερημικά σημεία, δείχνει ότι πιθανότατα είχε βοήθεια στη διαφυγή του.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργού που τον περίμενε σε προκαθορισμένο σημείο, ίσως για να τον μεταφέρει εκτός Μεσσηνίας.

Παράλληλα, η μαρτυρία του ανιψιού του θύματος θεωρείται κρίσιμη για να φωτίσει τα ακριβή κίνητρα του φονιά και τις σχέσεις που διατηρούσε με τον επιχειρηματία και το προσωπικό του κάμπινγκ.

