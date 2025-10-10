Φοινικούντα: Ο δράστης έφτασε στην Κόρινθο με λευκό σκούτερ - Σταμάτησε για βενζίνη στην Κυπαρισσία

Με ένα σκούτερ λευκού χρώματος διέφυγε ο δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, το βράδυ της Κυριακής (5/10/25), αποδείχθηκε πως ήταν λευκού χρώματος και όχι μαύρου, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.

Σύμφωνα με βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, ο δράστης της διπλής δολοφονίας σταματά σε πρατήριο καυσίμων στην Κυπαρισσία για να ανεφοδιάσει το σκούτερ του. Στο υλικό φαίνεται να φοράει μαύρα ρούχα και κράνος, ενώ οδηγεί λευκό σκούτερ.

Το πρατήριο, που βρίσκεται στην έξοδο της Κυπαρισσίας απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, ήταν το μοναδικό ανοιχτό τη στιγμή εκείνη. Ο δράστης στάθμευσε στην τρίτη αντλία, γέμισε καύσιμα και στη συνέχεια συνέχισε τη διαδρομή του με κατεύθυνση προς την Ηλεία.

Από εκεί, σύμφωνα με την πορεία που έχουν χαρτογραφήσει οι αστυνομικοί, φαίνεται πως πέρασε στον νομό Αχαΐας, διέσχισε την Πάτρα και στη συνέχεια έφτασε στην Κόρινθο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δολοφόνος τελικά κατευθύνθηκε προς την Αττική, πιθανόν για να βρει καταφύγιο στην Αθήνα. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο αν επρόκειτο για άτομο που γνώριζε τα θύματα ή για επαγγελματία εκτελεστή, καθώς τα έως τώρα στοιχεία είναι αντικρουόμενα.

Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί το σκούτερ, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το κλειδί για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη.