Φοινικούντα: Το Ανθρωποκτονιών εξετάζει στοιχεία για τον δράστη - Πού στρέφονται οι έρευνες

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη και φίλο του το βράδυ της Κυριακής (05/10), είχε συντάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από το έγκλημα. Στο έγγραφο αυτό, που ξεκινά με τη φράση «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», αποτυπώνεται ο φόβος του για τη ζωή του.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του αφήνεται στον αγαπημένο του ανιψιό, τον οποίο θεωρούσε «σαν παιδί του». Ο νεαρός αυτός υπήρξε μάρτυρας του διπλού φονικού, καθώς βρισκόταν στον χώρο την ώρα της επίθεσης και κατάφερε να διαφύγει.

Ο 68χρονος είχε επίσης αφήσει σημαντικό μέρος της περιουσίας του στον επιστάτη του κάμπινγκ και στενό του φίλο, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί του. Σε αυτόν παραχωρούσε το μισό χωράφι που κατείχαν από κοινού με τον ανιψιό, καθώς και χρηματικά ποσά κατατεθειμένα σε τράπεζες της Πύλου.

Επιπλέον, προέβλεπε να δοθούν 100.000 ευρώ στην αδελφή του και άλλα 100.000 ευρώ στον γιο της. Σε περίπτωση που ο ανιψιός του αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία, ο φίλος του (συνεταίρος και συγκάτοχος) θα λάμβανε επιπλέον 200.000 ευρώ.

Η δεύτερη, παλαιότερη διαθήκη

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους και μια παλαιότερη διαθήκη του 68χρονου, συνταγμένη περίπου έναν χρόνο πριν. Η σύγκριση των δύο εγγράφων θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να ρίξει φως στα κίνητρα του διπλού φονικού.

Το βράδυ της Κυριακής, ο δράστης εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης, ο 60χρονος επιστάτης και ο ανιψιός. Πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο, σκοτώνοντάς τον ακαριαία, και στη συνέχεια δολοφόνησε τον επιστάτη που προσπάθησε να ξεφύγει.

Ο ανιψιός του θύματος ήταν ο μόνος που κατάφερε να σωθεί και θεωρείται βασικός μάρτυρας της υπόθεσης.

Οι έρευνες των Αρχών

Η αστυνομία εξετάζει κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη. Κατάθεση έδωσε και βενζινοπώλης της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι είδε έναν ύποπτο άνδρα να περνά με μηχανάκι προς την Κυπαρισσία και πιθανώς να κατευθύνεται προς Ζαχάρω.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο ύποπτος ήταν μελαχρινός, κοντός και αδύνατος, φορούσε κράνος και κινούνταν γρήγορα προς την Ηλεία. Αντίθετα, ο ανιψιός του 68χρονου έδωσε διαφορετική περιγραφή, λέγοντας πως ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος, ξανθός και πιθανόν νεαρής ηλικίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαλευκανθούν τα αίτια και να εντοπιστεί ο βασικός ύποπτος.

