Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

Η αστυνομία φαίνεται να βρίσκεται στα χνάρια του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με τις συνθήκες του εγκλήματος να αφήνουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Όπως αποκάλυψε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη συγκεντρώσει κρίσιμα στοιχεία και κινούνται μεθοδικά προς τη σύλληψη του δράστη.

«Η υπόθεση είναι σύνθετη και μπορεί να μας εκπλήξει ο δράστης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη διαθήκη του 72χρονου είχε συνταχθεί τον Οκτώβριο του 2024, όμως αποσύρθηκε όταν συντάχθηκε η νέα. Το περιεχόμενό της παραμένει άγνωστο, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις πραγματικές προθέσεις και τους φόβους του θύματος τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Παράλληλα, η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι «υπάρχει οπτική επαφή με τον δράστη, καθώς οι κάμερες τον κατέγραψαν». Παράλληλα σημείωσε ότι «δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης συνεργού, αφού από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. πρόσθεσε ότι «δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, αλλά ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν ο δράστης έχει εισέλθει στο λεκανοπέδιο, η περιοχή έρευνας διευρύνεται σημαντικά».

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με το σκούτερ.

Τα λάθη του δράστη

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής του. Πλέον, ξέρουν ότι φεύγοντας από τη Φοινικούντα το βράδυ της περασμένης Κυριακής πέρασε από Κυπαρισσία, Πύργο, Πάτρα, Κόρινθο και κατέληξε στην Αθήνα.

Οι Αρχές προσπαθούν να δουν το σημείο στο οποίο άφησε το σκούτερ, πιστεύοντας ότι αν καταφέρουν να εντοπίσουν το δίκυκλο, θα φτάσουν και στην ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι ο άνθρωπος που είχε τις εκκρεμότητες με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως πρόκειται για ένα είδος συμβολαίου θανάτου, με ηθικό αυτουργό πίσω από το έγκλημα.

Τρία λάθη του δράστη φαίνεται πως οδηγούν τις Αρχές όλο και πιο κοντά στη σύλληψή του, καθώς χρησιμοποίησε το δικό του μηχανάκι, διήνησε 440 χλμ. από τη Φοινικούντα στην Αθήνα περνώντας από δεκάδες κάμερες που τον έχουν καταγράψει και εκτέλεσε τα θύματα μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.