Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης φοβόταν για τη ζωή του

Διπλό φονικό το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας όταν εντοπίστηκαν νεκροί ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης.

Οι έρευνες για την διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα Μεσσηνίας συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον εκτελεστή, ο οποίος φέρεται να διέφυγε προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε επαρχιακούς δρόμους για να εγκαταλείψει την περιοχή και φέρεται να έχει εντοπιστεί στην πρωτεύουσα μέσω καμερών ασφαλείας. Κλιμάκιο από την Καλαμάτα συνεργάζεται ήδη με τις υπηρεσίες της Αττικής για τον εντοπισμό του.

«Κλειδί» η διαθήκη

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν δολοφονηθεί. Το κείμενο ξεκινά με την ενδεικτική φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», γεγονός που μαρτυρά τους φόβους του για τη ζωή του.

Με τη διαθήκη αυτή:

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του άφηνε στον ανιψιό του , ο οποίος ήταν παρών και μάρτυρας στο διπλό φονικό.

Άφηνε στον επιστάτη και φίλο του, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί του, το μισό χωράφι που είχε σε συνιδιοκτησία με τον ανιψιό του, καθώς και σημαντικά χρηματικά ποσά σε τράπεζες της Πύλου.

Επίσης, όριζε χρηματικά ποσά (100.000 € στην αδερφή του, 100.000 € στον γιο της και 200.000 € στον φίλο του) στην περίπτωση που ο ανιψιός αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία.

Οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και μια προηγούμενη, σφραγισμένη διαθήκη του 68χρονου και εκτιμούν ότι η σύγκριση των δύο εγγράφων μπορεί να δώσει απαντήσεις για το κίνητρο του διπλού φονικού.

