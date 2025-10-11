Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης φοβόταν για τη ζωή του

Οι εκτιμήσεις των Αρχών, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και η σύγκριση δύο διαθηκών αναμένεται να ρίξουν άπλετο φως στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Newsbomb

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης φοβόταν για τη ζωή του

Διπλό φονικό το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας όταν εντοπίστηκαν νεκροί ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης. 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι έρευνες για την διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα Μεσσηνίας συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον εκτελεστή, ο οποίος φέρεται να διέφυγε προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε επαρχιακούς δρόμους για να εγκαταλείψει την περιοχή και φέρεται να έχει εντοπιστεί στην πρωτεύουσα μέσω καμερών ασφαλείας. Κλιμάκιο από την Καλαμάτα συνεργάζεται ήδη με τις υπηρεσίες της Αττικής για τον εντοπισμό του.

«Κλειδί» η διαθήκη

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν δολοφονηθεί. Το κείμενο ξεκινά με την ενδεικτική φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», γεγονός που μαρτυρά τους φόβους του για τη ζωή του.

Με τη διαθήκη αυτή:

  • Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του άφηνε στον ανιψιό του, ο οποίος ήταν παρών και μάρτυρας στο διπλό φονικό.

  • Άφηνε στον επιστάτη και φίλο του, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί του, το μισό χωράφι που είχε σε συνιδιοκτησία με τον ανιψιό του, καθώς και σημαντικά χρηματικά ποσά σε τράπεζες της Πύλου.

  • Επίσης, όριζε χρηματικά ποσά (100.000 € στην αδερφή του, 100.000 € στον γιο της και 200.000 € στον φίλο του) στην περίπτωση που ο ανιψιός αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία.

Οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και μια προηγούμενη, σφραγισμένη διαθήκη του 68χρονου και εκτιμούν ότι η σύγκριση των δύο εγγράφων μπορεί να δώσει απαντήσεις για το κίνητρο του διπλού φονικού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος με το βλέμμα στο μέλλον

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποια μειώνονται έως 73% – Οφέλη για «μεσαία τάξη» και ακριβές περιοχές

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκεχειρία με τη «σφραγίδα Τραμπ» - Ελπίδα αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: Κτηνοτρόφοι αγοράζουν παράνομα εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου

05:39ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι στο διαδίκτυο: Η ΕΕ συμφωνεί στην ανάγκη προστασίας τους αλλά διαφωνεί στο όριο ηλικίας

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε νέα φάση εμπορικός πόλεμος με την Κίνα - Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ και πόσο θα φτάσουν οι δασμοί

04:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Διαβεβαιώνει ότι δεν θα καταφύγει στο εξωτερικό η πρώην πρόεδρος της χώρας

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα κρατήσει»

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρέσβη της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ για το Νόμπελ Ειρήνης: «Ελπίζω να πάρει και το Νόμπελ φυσικής»

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας με νέους δασμούς και ελέγχους εξαγωγών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατηγορίες για διαφθορά κατά του Δημάρχου της Άγκυρας - Πώς συνδέεται με τον Ιμάμογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στην Αθήνα αναζητείται ο δράστης - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του - «Κλειδί» η διαθήκη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Καμπανάκι» Χιλετζάκη για το ελαιόλαδο - «Αν δεν δράσουμε τώρα, ο “πράσινος χρυσός” θα γίνει χαμένος θησαυρός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ