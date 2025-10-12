Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

Συνεχίζει τις έρευνες η Αστυνομία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, επιχειρώντας να συνθέσει το παζλ μίας υπόθεσης με πολλά κενά και αναπάντητα ερωτήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο οποίος είχε αλλάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ένα στοιχείο που φαίνεται να εντείνει το μυστήριο.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά και μία παλαιότερη διαθήκη του ίδιου άνδρα, συνταγμένη περίπου έναν χρόνο πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι πρόσφατες αλλαγές μπορεί να συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος.

Παράλληλα, οι ερευνητές επικεντρώνονται στη διαδρομή διαφυγής του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το κάμπινγκ με μοτοσικλέτα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κινήθηκε μέχρι και την Αθήνα, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τόσο τον ίδιο όσο και το όχημα.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής του. Πλέον, ξέρουν ότι φεύγοντας από τη Φοινικούντα το βράδυ της περασμένης Κυριακής πέρασε από Κυπαρισσία, Πύργο, Πάτρα, Κόρινθο και κατέληξε στην Αθήνα.

Οι Αρχές προσπαθούν να δουν το σημείο στο οποίο άφησε το σκούτερ, πιστεύοντας ότι αν καταφέρουν να εντοπίσουν το δίκυκλο, θα φτάσουν και στην ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι ο άνθρωπος που είχε τις εκκρεμότητες με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως πρόκειται για ένα είδος συμβολαίου θανάτου, με ηθικό αυτουργό πίσω από το έγκλημα.

Τρία λάθη του δράστη φαίνεται πως οδηγούν τις Αρχές όλο και πιο κοντά στη σύλληψή του, καθώς χρησιμοποίησε το δικό του μηχανάκι, διήνησε 440 χλμ. από τη Φοινικούντα στην Αθήνα περνώντας από δεκάδες κάμερες που τον έχουν καταγράψει και εκτέλεσε τα θύματα μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Διαβάστε επίσης