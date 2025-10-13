Φοινικούντα: «Ο δράστης της διπλής δολοφονίας είχε συνεργό» - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.

Στο θέμα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο που δείχνει δυο άτομα να φτάνουν με μηχανάκι στην είσοδο του κάμπινγκ, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ο δράστης έχει συνεργό.

Όπως ανέφερε ένας από τους πιο έμπειρους ιδιωτικούς ερευνητές, ο Γιώργος Τσούκαλης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον Σπύρο Λάμπρο τα τελευταία στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε και συνεργό.

«Δεν πιστεύω ότι ο δράστης ήταν μόνος του. Αν είχε κάτι με τα δύο θύματα θα τον γνώριζε ο ανιψιός. Το πιο πιθανό είναι ότι υπήρχε φυσικός και ηθικός αυτουργός» τόνισε ο κ. Τσούκαλης, ο οποίος τόνισε ότι ο συνεργός ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμα στη Φοινικούντα!

Οι προηγούμενες επιθέσεις στον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και το «μήνυμα» που δεν πέρασαν

Αναφέρθηκε επίσης στις προηγούμενες επιθέσεις, με αεροβόλο όπλο και με υπόκόπανο όπλου στον άτυχο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που όπως φαίνεται δεν πέτυχαν να «περάσουν το μήνυμα» στο θύμα. «Γιατί δεν τον σκότωσε; Ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα και δεν το πέρασε;» διερωτήθηκε.

Για το αν έχει κάνει λάθη ο δράστης ανέφερε ότι «πολλά λάθη έχει κάνει και η Αστυνομία έχει πολλά εργαλεία στα χέρια της. Αλλά για να έχουμε πλήρη εικόνα για το αν πλησιάζει στη σύλληψη θα πρέπει να γνωρίζουμε τη δικογραφία και δε θέλω να είμαι επιπόλαιος».

Ο ιδιωτικός ερευνητής σχολίασε επίσης ότι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και πράττουν πολύ σωστά που δεν διαρρέουν κρίσιμα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

