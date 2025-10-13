Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η σύλληψη του αγνώστου άνδρα που σκότωσε με πέντε σφαίρες τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις
Την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στο προσκήνιο ήρθε η μαρτυρία μίας ηλικιωμένης γυναίκας για τον μυστηριώδη συνεπιβάτη του εκτελεστή.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει έναν άγνωστο άνδρα να συναντά τον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα και να του δίνει οδηγίες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν το μυστηριώδες αυτό πρόσωπο αποτελεί τον ηθικό αυτουργό του εγκλήματος στο κάμπινγκ ή αν πρόκειται για συνεργό με δευτερεύοντα ρόλο στην εκτέλεση του «συμβολαίου θανάτου».

Τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στο συμπέρασμα πως υπάρχει και τρίτο άτομο, πέρα από τον ηθικό αυτουργό και τον εκτελεστή, το οποίο είχε καθοριστική συμμετοχή στη δολοφονία. Φαίνεται πως το παζλ αυτής της υπόθεσης αρχίζει να συμπληρώνεται και οι Αρχές πλησιάζουν στη λύση του μυστηρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι έχουν πλέον ξεκαθαρίσει ποιο ήταν το κίνητρο, ποιος έδωσε την εντολή και αναζητούν τον εκτελεστή μαζί με τον άνδρα που τον καθοδήγησε. Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, ο δράστης που πυροβόλησε είναι νεαρός, με παραβατική συμπεριφορά, αλλά δεν φαίνεται να ανήκει σε οργανωμένο κύκλωμα εγκληματιών. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για επαγγελματία «εκτελεστή» που μεταφέρθηκε από την Αθήνα για να πραγματοποιήσει το συμβόλαιο θανάτου.

Φαίνεται πως ταξίδεψε από την πρωτεύουσα στη Φοινικούντα για να κάνει τη δολοφονία και επειδή πιθανότατα δεν γνώριζε την περιοχή, κάποιο τρίτο άτομο του έδειξε πού να πάει. Το πρόσωπο αυτό, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συμμετείχε άμεσα στη δολοφονία. Αφού ολοκλήρωσε την πράξη, ο δράστης επέστρεψε στην Αθήνα για να κρυφτεί.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ήδη τη διαδρομή που ακολούθησε και εκτιμούν πως είναι απλώς θέμα χρόνου να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Δημογλίδου: «Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου»

Η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ξεκαθάρισε πως ο δολοφόνος του διπλού φονικού δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί αλλά ούτε και η μηχανή του «γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή όχι, είπε:

«Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται και να φτάνει μέχρι την Αττική. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι γνωστός είτε κάποιου οικείου προσώπου ή των θυμάτων και να θέλει να απομακρυνθεί. Στη διαθήκη υπάρχουν διαφορές από την προηγούμενη. Αν δεν βρούμε όμως τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή τους και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρο. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε πως το θύμα δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές για τις δύο επιθέσεις σε βάρος του που έγιναν πριν το καλοκαίρι. Μάλιστα, όπως είπε, για τη μία επίθεση η αστυνομία ενημερώθηκε καθώς το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επίσης, είπε πως οι Αρχές δεν εξετάζουν μόνο τις περιγραφές του ανιψιού του, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και άλλων.

«Μας έχει δώσει μία περιγραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί κινούνταν με αυτή την περιγραφή γιατί μπορεί να μην ήταν σε θέση να τον περιγράψει. Επίσης, έχουμε και άλλες περιγραφές που μπορεί να είναι ίδιες με του μάρτυρα. Τα σημαντικό τώρα είναι να βρούμε τον οδηγό της μηχανής».

Πρόσθεσε πως «Το θέμα της διαθήκης είναι σοβαρό. Η Αστυνομία μπορεί να συγκρίνει το περιεχόμενό και από τις δύο διαθήκες. Έχει σημασία πως ο χρόνος της σύνταξης ταυτίζεται με τον χρόνο κατάθεσης. Έκατσε, την έγραψε και την κατέθεσε απευθείας υπό το κλίμα πανικού. Μπορεί βέβαια η διαθήκη να μην έχει σχέση».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Προέδρος Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τόνισε πως δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει το γεγονός ότι έφτασε στην Αθήνα ο δράστης.

«Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να είναι ένα "πληρωμένο πιστόλι". Μπορεί και να μην είναι έτσι και να είναι κάποιος γνωστός του και να θέλει να τον σκοτώσει».

