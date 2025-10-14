Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες – Γιατί ο συνεπιβάτης κουβαλούσε θήκη κιθάρας

Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο και ο «γρίφος» θα λυθεί με τη σύλληψη του νεαρού εκτελεστή

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες – Γιατί ο συνεπιβάτης κουβαλούσε θήκη κιθάρας
Το «παζλ» της διπλής δολοφονίας μέσα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα προσπαθούν να συμπληρώσουν στελέχη του Εγκληματολογικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δουλεύουν αθόρυβα πάνω στην υπόθεση τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο «κάδρο» των ερευνών έχει προστεθεί ακόμη ένα πρόσωπο. Ο δράστης, λίγα χιλιόμετρα πριν φτάσει στο σημείο του φόνου, είχε συνεπιβάτη στο σκούτερ ένα άτομο που φαίνεται να κουβαλούσε μία θήκη κιθάρας. Ο δεύτερος αναβάτης δεν φαίνεται να φτάνει στον τόπο της δολοφονίας.

Παρ’ όλα αυτά, η ταυτότητα του εκτελεστή παραμένει ακόμη άγνωστη, καθώς οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές, ενώ, ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσυκλέτα, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα.

Ο δράστης προσέγγισε μόνος το κάμπινγκ και βρέθηκαν λίγο αργότερα με τον συνεργό, ενώ, σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για «πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου».

Σε πλάνα του βίντεο, φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φορά τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του άτυχου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση.

Ο συνεπιβάτης φορά μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που μοιάζει με θήκη κιθάρας.

Η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς έδειξε επαγγελματικά χτυπήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όσον αφορά τον 68χρονο, βρήκαν μία σφαίρα στον θώρακα από ευθυτενή βολή και μία στο μέτωπο σαν χαριστική βολή.

Στη σορό του επιστάτη, εντοπίστηκαν δύο βολές στην πλάτη στο ύψος του θώρακα, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η τρίτη βολή ήταν χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιακής χώρας.

«Το σίγουρο είναι ότι ο δράστης αποχώρησε μόνος του από την περιοχή, με το λευκό δίκυκλο. Δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ίσως και να γνωρίζονταν με τα θύματα. Δεν έχουμε κάποια μαρτυρία που να αναφέρει ότι είδε γνωστό άτομο να βρίσκεται κοντά στην περιοχή. Το Ανθρωποκτονιών εργάζεται αθόρυβα και βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά και από εμένα κι από εσάς στην έρευνα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

