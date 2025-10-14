Φοινικούντα: Ο συλληφθείς για τη διπλή δολοφονία και η σχέση του με τον νεκρό 68χρονο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ο άνδρας ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές ισχυρίζεται πως πριν από τρία χρόνια είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022!

Παράλληλα, ο νεαρός άνδρας είπε στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών πως θα αποκαλύψει ποιος είναι ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο νεαρός δεν βρισκόταν αρχικά στο στόχαστρο των Αρχών. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, συνελήφθη ως συνεργός του δράστη και συνεπιβάτης στο σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε τη μοιραία ημέρα.

Ο βασικός δράστης, που εκτέλεσε με δύο πυροβολισμούς τον 68χρονο Κωνσταντίνο Τομαρά, ιδιοκτήτη και τον 61χρονο Βασίλη, επιστάτη του κάμπινγκ, παραμένει άφαντος εδώ και εννέα ημέρες, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο δράστης προσέγγισε μόνος το κάμπινγκ και συναντήθηκε λίγο αργότερα με τον συνεργό, ενώ, σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για «πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου».

Σε πλάνα του βίντεο από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φορά τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του άτυχου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση.

Ο συνεπιβάτης φορά μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που μοιάζει με θήκη κιθάρας.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς έδειξε επαγγελματικά χτυπήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όσον αφορά τον 68χρονο, βρήκαν μία σφαίρα στον θώρακα από ευθυτενή βολή και μία στο μέτωπο σαν χαριστική βολή.

Στη σορό του επιστάτη, εντοπίστηκαν δύο βολές στην πλάτη στο ύψος του θώρακα, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η τρίτη βολή ήταν χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιακής χώρας.

«Το σίγουρο είναι ότι ο δράστης αποχώρησε μόνος του από την περιοχή, με το λευκό δίκυκλο. Δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ίσως και να γνωρίζονταν με τα θύματα. Δεν έχουμε κάποια μαρτυρία που να αναφέρει ότι είδε γνωστό άτομο να βρίσκεται κοντά στην περιοχή. Το Ανθρωποκτονιών εργάζεται αθόρυβα και βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά και από εμένα κι από εσάς στην έρευνα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

