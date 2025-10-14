Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Συγγενής του ιδιοκτήτη ο άνδρας που παραδόθηκε
Νέα δεδομένα πίσω από τη διπλή δολοφονία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καθώς παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, ένα από τα δύο άτομα που βρίσκονταν στη μηχανή του εκτελεστή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, πρόκειται για συγγενή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Να θυμίσουμε πως το πρωί της Τρίτης ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν ο συνεπιβάτης της μηχανής που έχουν εντοπίσει οι κάμερες ασφαλείας, παρουσιάστηκε στο Ανθρωποκτονιών, παρουσία του δικηγόρου του.
Σχόλια
Trending
Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Nissan ανανεώνει το Ariya και χρησιμοποιεί infotainment Google
09:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «βουτιά» στη ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
07:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος
09:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ