Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Συγγενής του ιδιοκτήτη ο άνδρας που παραδόθηκε

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καθώς παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, ένα από τα δύο άτομα που βρίσκονταν στη μηχανή του εκτελεστή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, πρόκειται για συγγενή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Να θυμίσουμε πως το πρωί της Τρίτης ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν ο συνεπιβάτης της μηχανής που έχουν εντοπίσει οι κάμερες ασφαλείας, παρουσιάστηκε στο Ανθρωποκτονιών, παρουσία του δικηγόρου του.