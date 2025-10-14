Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, είναι ραγδαίες. Και παρά το ότι τόσο ένας συνεργός όσο και ο 22χρονος δολοφόνος βρίσκονται στα χέρια των αρχών, η υπόθεση παραμένει «ανοιχτή» για τους αστυνομικούς.

Και αυτό διότι όσα στοιχεία βλέπουν το φώς της δημοσιότητας, από τις καταθέσεις που δίνονται στη ΓΑΔΑ, θυμίζουν ολοένα και περισσότερο σενάριο που προετοιμάστηκε επιμελώς από τους θύτες της διπλής δολοφονίας. Ο 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη ως συνεργός επιμένει πως ο ίδιος δεν σκότωσε κανέναν - μόνο συνόδευσε τον φίλο του για έναν εκβιασμό που «ξέφυγε». Οι αστυνομικοί, ωστόσο, βλέπουν μια σειρά από αντιφάσεις που καθιστούν την εκδοχή του αδύναμη.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022, όταν, όπως ισχυρίζεται, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Είπε ότι για μήνες δεχόταν οικονομική βοήθεια από τον άνδρα αυτόν, μέχρι που οι σχέσεις τους διακόπηκαν. Τότε, αποφάσισε να τον εκφοβίσει και να του ζητήσει χρήματα «για να μη μιλήσει». Οι προσπάθειες εκφοβισμού με αεροβόλο όπλο που ο ίδιος ομολόγησε θεωρούνται, κατά τον δικηγόρο του, «ατυχείς απόπειρες πίεσης».

Ο 22χρονος υποστηρίζει πως, μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκβιασμού, επέστρεψε στην Αθήνα και διηγήθηκε το περιστατικό σε έναν φίλο του. Εκείνος, όπως είπε, του πρότεινε να πάνε μαζί στη Φοινικούντα για να εκφοβίσουν τον 68χρονο με αληθινό όπλο. Όταν έφτασαν, ο συνεργός μπήκε μόνος στο κάμπινγκ και λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε πανικόβλητος λέγοντας «έκανα μ@λ@κι@, πυροβόλησα».

Τα χρονικά κενά

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα, το σχέδιο αυτό παρουσιάζει πολλά κενά τόσο ως προς τον χρόνο όσο και προς τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η δολοφονία. Κάτοικοι που είδαν τους δύο νεαρούς στη μηχανή κάνουν λόγο για προμελετημένη ενέργεια, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονία δείχνουν γνώση του χώρου και προετοιμασία. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν εντοπίσει μάλιστα στοιχεία που δείχνουν πως οι δύο νεαροί παρακολούθησαν το κάμπινγκ πριν το χτύπημα.

Τα κενά στη διαφυγή

Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι μετά το φονικό πανικοβλήθηκε και έφυγε κολυμπώντας, διασχίζοντας από το κάμπινγκ έως τη λούτσα και στη συνέχεια περπατώντας μέχρι την Καλαμάτα, από όπου πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Οι κάτοικοι της περιοχής όμως αντικρούουν πλήρως αυτή την περιγραφή. «Δεν μπορείς να πας κολυμπώντας από το κάμπινγκ μέχρι τη Λούτσα. Μεσολαβούν τρεις βράχοι: Ο βράχος της Ανάληψης, που είναι ανάμεσα στο κάμπινγκ και την παραλία του χωριού, ο βράχος του Σχολείου που βρίσκεται στο τέλος του παραλιακού δρόμου της Φοινικούντας και αμέσως μετά ο βράχος του Παναγιωτάκη, ο τελευταίος δηλαδή βράχος που χωρίζει την παραλία της Φοινικούντας από αυτή της Λούτσας. Είναι αδύνατον να περάσεις από εκεί, ειδικά νύχτα», λένε οι κάτοικοι της περιοχής.

Κάτι που ρίχνει ακόμη περισσότερες σκιές στους ισχυρισμούς του 22χρονου είναι το ότι ότι δεν υπάρχει παραλιακός δρόμος μετά τη λούτσα, αλλά μόνο ο κεντρικός. «Αν ήθελε να φύγει πεζός, θα έπρεπε να περάσει μέσα από αυτό τον κεντρικό δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Την ίδια ώρα, μια Γερμανίδα τουρίστρια κατέθεσε πως είδε δύο άτομα πάνω σε σκούτερ να φεύγουν προς τη Μεθώνη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση της αστυνομίας ότι οι δράστες διέφυγαν μαζί.

Το κινητό που ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ.

Σκιές όμως υπάρχουν και όσον αφορά στο κινητό τηλέφωνο του 22χρονου «συνεργού». Όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να το υποβάλλουν σε ανάλυση που θα μπορούσε να βρει πώς είχε χρησιμοποιηθεί, π ίδιος ισχυρίσθηκε ότι το πέταξε σε υπόνομο για να μην εντοπιστεί. Για την αστυνομία είναι απολύτως φυσιολογική αυτή η πράξη να ερμηνευθεί ως πρόθεση απόκρυψης και όχι πανικού. «Αν δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, γιατί να εξαφανίσει το κινητό του;», θα αναρωτιόταν και ο πιο αδαής. Χωρίς το τηλέφωνο, χάνεται το πιο κρίσιμο αποδεικτικό μέσο για να αποκαλυφθεί αν υπήρξε συνεννόηση ή εντολές από τρίτο πρόσωπο.

Το θολό κίνητρο

Ο 22χρονος υποστηρίζει πως στόχος ήταν ο εκβιασμός για χρήματα. Το να δολοφονήσεις όμως κάποιον, δίχως «πολλά-πολλά» σίγουρα δεν σου εξασφαλίζει τα χρήματα τα οποία ισχυρίζεσαι ότι ζητούσες. Ενώ ταυτόχρονα γεννάται το ερώτημα του γιατί να δολοφονηθεί και δεύτερο άτομο. Ταυτόχρονα η προετοιμασία της επίθεσης, ο χρονισμός της κάθε άλλο παρά σε «απόπειρα εκβιασμού» παραπέμπουν.

Καθώς η έρευνα προχωρά, η ιστορία του 22χρονου καταρρέει κάτω από το βάρος των ίδιων της των λεπτομερειών. Οι τοπικές μαρτυρίες, οι ασυμβατότητες στις κινήσεις του και η απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων δημιουργούν την εικόνα ενός κατηγορουμένου που προσπαθεί να διαχειριστεί ένα αφήγημα που δεν πείθει.

