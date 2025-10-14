Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πώς η παράδοση του συνεργού «ανέτρεψε» τα σχέδια της ΕΛΑΣ

Οι αρχές γνώριζαν από την περασμένη Κυριακή τόσο τον συνεργό που παραδόθηκε σήμερα όσο και τον φυσικό αυτουργό

Οι αρχές γνώριζαν από την περασμένη Κυριακή τόσο τον συνεργό που παραδόθηκε σήμερα όσο και τον φυσικό αυτουργό
Ανατροπή στο θρίλερ με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν αρχικά παραδόθηκε στις αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη ένας 22χρονος.

Το γεγονός αυτό «χάλασε» τα σχέδια της αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb τόσο ο 22χρονος που συνελήφθη ως συνεργός, όσο και ο συνομήλικος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας του είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές από την περασμένη Κυριακή. Η αστυνομία λοιπόν τους παρακολουθούσε και περίμενε να φτάσει και στον πιθανό ηθικό αυτουργό προτού προχωρήσει σε συλλήψεις.

Έτσι λοιπόν οι εξελίξεις τις επόμενες ώρες αναμένοντας ραγδαίες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κωνσταντίνου Τομαρά και του επιστάτη του να προσπαθήσει να ξεφύγει.

Φοινικούντα: Η άρση απορρήτου των κινητών

Οι αρχές περιμένουν και την άρση απορρήτου των κινητών τηλεφώνων των δύο 22χρονων που θα «δέσουν» την υπόθεση καθώς γνωρίζουν πάρα πολλά στοιχεία για την υπόθεση, όπως το γεγονός ότι οι δύο 22χρονοι έμεναν στην περιοχή της Καλλιθέας.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός που αυτοβούλως παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές Aρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη ομολόγησε την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία, υποστήριξε ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός που τράβηξε την σκανδάλη στερώντας τη ζωή από τους δύο άντρες και προχώρησε ακόμη παραπέρα κατηγορώντας τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά ότι το καλοκαίρι του 2022 είχε επιχειρήσει να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

Στη μαραθώνια κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών, ο νεαρός συνεπιβάτης στο scooter που έχει καταγραφεί σε βίντεο που θεωρούνται ότι αποκάλυψαν το δρομολόγιο διαφυγής των δύο δολοφόνων, υποστήριξε ότι γνωρίζει το όνομα του φυσικού αυτουργού του σκληρού εγκλήματος.

Προχώρησε σε μια παραδοχή που σόκαρε ακόμη και τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ: Ομολόγησε ότι ασκούσε αφόρητη πίεση και εκβίαζε τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά να του καταβάλλει χρήματα για παρεχόμενες ερωτικές υπηρεσίες.

Μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο προηγηθείσες απόπειρες δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που είχαν γίνει προσφάτως και έπειτα από τις οποίες ο Κωνσταντίνος Τομαράς αποφάσισε να συντάξει μια νέα, ιδιόχειρη, διαθήκη διευκρινίζοντας ότι στην πράξη αυτή προβαίνει σε περίπτωση «αιφνιδίου θανάτου».

