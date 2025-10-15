Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία

Σε ένα πραγματικό θρίλερ έχει μετατραπεί η εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς σύμφωνα με το MEGA οι Αρχές έχουν εντοπίσει κλήση μέσα από το κάμπινγκ αμέσως μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του επιστάτη από τον 22χρονο συλληφθέντα!

Πλέον το σενάριο ύπαρξης και τρίτου προσώπου στη διπλή δολοφονία είναι κάτι παραπάνω από απλή πιθανότητα ενώ οι Αρχές δεν έχουν βγάλει ακόμα από τη συζήτηση το εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.

Την ίδια οι δύο νεαροί οι οποίοι εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στην ασφάλεια Καλαμάτας, αλληλοκατηγορούνται για τη στυγερή εκτέλεση.

Ο 22χρονος, που θεωρείται συνεργός, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όταν ήταν 19 ετών.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε αποφασίσει να τον εκβιάσει ζητώντας χρήματα για να μην αποκαλύψει το μυστικό, και πως ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του για να “φοβίσουν” το θύμα.

Ο 22χρονος συνεργός

Η συνάντηση όμως πήρε τραγική τροπή. Ο φίλος του, σύμφωνα με τον ίδιο, έχασε τον έλεγχο και πάτησε τη σκανδάλη, σκορπώντας τον θάνατο.

Από την άλλη, ο δεύτερος νεαρός – αυτός που κατονομάζεται ως φυσικός αυτουργός – επιμένει πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα τον κατηγορούν.

«Δεν ήξερα τίποτα, δεν έχω καμία εμπλοκή», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο φίλος του προσπαθεί να τον ενοχοποιήσει για να γλιτώσει.

Ο ρόλος του ανιψιού

Ερωτήματα εγείρει και η στάση του ανιψιού του δολοφονηθέντα 68χρονου, ο οποίος είναι και ο μόνος μάρτυρας καθώς ναι μεν αναγνώρισε τον εκτελεστή του θείου του και του επιστάτη ωστόσο δεν αναγνωρίζει σε καμία περίπτωση την ταυτότητα του συνεργού, που παραδόθηκε ο ίδιος στις Αρχές.

Το περίεργο, ωστόσο, είναι πως το 2022 ο 19χρονος, τότε, έμενε στο κάμπινγκ και μάλιστα δωρεάν (!) και σύμφωνα με μαρτυρίες έκανε και παρέα με τον ανιψιό του θύματος!

Το παρασκήνιο της εξιχνίασης

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως παρακολουθούσαν τους δύο νεαρούς ήδη από το Σαββατοκύριακο, περιμένοντας αποτελέσματα από την άρση απορρήτου για να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό.

Ωστόσο, η αιφνίδια παράδοση του 22χρονου ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό και έφερε τις αποκαλύψεις πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα που ο 22χρονος νεαρός παρουσιαζόταν αυτοβούλως στον προϊστάμενο του Ανθρωποκτονιών, την ίδια σχεδόν ώρα στελέχη της ασφάλειας βρίσκονταν ήδη έξω από το σπίτι του φερόμενου εκτελεστή.

Τώρα, το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται αποκλειστικά στον εντοπισμό του “εγκεφάλου” — του προσώπου που φαίνεται να κινεί τα νήματα πίσω από τη διπλή εκτέλεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθικός αυτουργός ίσως ανήκει στο στενό περιβάλλον των δραστών, κάτι που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σκοτεινή.

