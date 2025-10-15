Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί είχαν τους δράστες από την Κυριακή - Περίμεναν άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό

Κατερίνα Ρίστα

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Νέα στοιχεία για το έγκλημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας φέρνει στο φως το newsbomb. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο νεαροί οι οποίοι εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στην ασφάλεια Καλαμάτας, αλληλοκατηγορούνται για τη στυγερή εκτέλεση.

Ο ένας μιλά για σεξουαλική κακοποίηση, ο άλλος δηλώνει αθώος

«Εκείνος πάτησε τη σκανδάλη – Εγώ ήθελα μόνο να τον εκβιάσω»

Ο 22χρονος, που θεωρείται συνεργός, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όταν ήταν 19 ετών.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε αποφασίσει να τον εκβιάσει ζητώντας χρήματα για να μην αποκαλύψει το μυστικό, και πως ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του για να “φοβίσουν” το θύμα.

Η συνάντηση όμως πήρε τραγική τροπή. Ο φίλος του, σύμφωνα με τον ίδιο, έχασε τον έλεγχο και πάτησε τη σκανδάλη, σκορπώντας τον θάνατο.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται τα πάντα

Από την άλλη, ο δεύτερος νεαρός – αυτός που κατονομάζεται ως φυσικός αυτουργός – επιμένει πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα τον κατηγορούν.

«Δεν ήξερα τίποτα, δεν έχω καμία εμπλοκή», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο φίλος του προσπαθεί να τον ενοχοποιήσει για να γλιτώσει.

Μαρτυρία-κλειδί από τον ανιψιό του θύματος

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο ανιψιός του θύματος, που κλήθηκε αργά το βράδυ στη ΓΑΔΑ, αναγνώρισε τον εκτελεστή, όχι όμως και τον συνεργό.

Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη και ενδέχεται να “δέσει” το κατηγορητήριο Ενώ δεν αποκλείεται να ρίξει φως και στο κίνητρο του ηθικού αυτουργού.

Το παρασκήνιο της εξιχνίασης

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως παρακολουθούσαν τους δύο νεαρούς ήδη από το Σαββατοκύριακο, περιμένοντας αποτελέσματα από την άρση απορρήτου για να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό.

Ωστόσο, η αιφνίδια παράδοση του 22χρονου ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό και έφερε τις αποκαλύψεις πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα που ο 22χρονος νεαρός παρουσιαζόταν αυτοβούλως στον προϊστάμενο του Ανθρωποκτονιών, την ίδια σχεδόν ώρα στελέχη της ασφάλειας βρίσκονταν ήδη έξω από το σπίτι του φερόμενου εκτελεστή.

Τώρα, το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται αποκλειστικά στον εντοπισμό του “εγκεφάλου” — του προσώπου που φαίνεται να κινεί τα νήματα πίσω από τη διπλή εκτέλεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθικός αυτουργός ίσως ανήκει στο στενό περιβάλλον των δραστών, κάτι που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σκοτεινή.

Μία υπόθεση με πολλά μυστικά

Η Αστυνομία εξετάζει κάθε ενδεχόμενο, από εκβιασμό και προσωπικά πάθη έως πιθανές οικονομικές συναλλαγές.

