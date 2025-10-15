Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

«Τρέχουν» τις διαδικασίες οι Αρχές, με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου να «ξεκλειδώνει» την υπόθεση.

Δημήτρης Δρίζος

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ της διπλής δολοφονίας της Φοινικούντας ετοιμάζεται να βάλει στη θέση του η ΕΛΑΣ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έχουν κυκλώσει οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών.

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να «δείξει» ποιο ήταν το τηλέφωνο που κάλεσαν οι δυο 22χρονοι πριν τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του κάμπινγκ και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες.

Οι καταθέσεις, τόσο του εκτελεστή, όσο και του συνεργού, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές το πρωί της περασμένης Τρίτης έχουν πολλά κενά και αντιφάσεις και οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών θέλουν περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις, τόσο από τους ίδιους όσο και από ανθρώπους του περιβάλλοντος του 68χρονου θύματος.

Να σημειωθεί πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κληθεί εκ νέου για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Εξάλλου, ο νεαρός μετέβη στη ΓΑΔΑ και το απόγευμα της Τρίτης για να αναγνωρίσει τους δυο άνδρες που έχουν συλληφθεί.

Στη διαδικασία αυτή, ο ανιψιός αναγνώρισε τον εκτελεστή ενώ για τον συνεργό, με τον οποίο γνωρίστηκε στο Κολωνάκι και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που τον κάλεσε για δωρεάν διακοπές στο κάμπινγκ, είπε πως ναι μεν τον γνωρίζει αλλά δεν τον είδε την ημέρα της δολοφονίας.

Φοινικούντα 22χρονος συνεργός

Ο 22χρονος συνεργός

Επίσης σημαντικό στοιχείο, είναι πως στις 7 και 10 Σεπτεμβρίου ο 22χρονος συνεργός, ο οποίος κατήγγειλε πως είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση από τον 68χρονο το καλοκαίρι του 2022, είχε απειλήσει με αεροβόλο τον άτυχο άνδρα με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα μέσω εκβιασμού.

Τέλος, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως ο 22χρονος που παραδόθηκε ισχυρίζεται πως πέταξε το κινητό του τηλέφωνο σε υπόνομο, ωστόσο μέσω τεχνολογικών διαδικασιών οι Αρχές μπορούν να ανακτήσουν τόσο τα μηνύματα, όσο και τις κλήσεις.

Δεν αποκλείεται η κλήση που έχει καταγραφεί από την κεραία της κινητής τηλεφωνίας να ήταν με άτομο εντός του κάμπινγκ, το οποίο καθοδήγησε ακριβώς τον εκτελεστή στο σημείο που βρισκόταν τόσο ο 68χρονος, όσο και ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν και εντός της περιβόητης κληρονομιάς...

Το παρασκήνιο της εξιχνίασης

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως παρακολουθούσαν τους δύο νεαρούς ήδη από το Σαββατοκύριακο, περιμένοντας αποτελέσματα από την άρση απορρήτου για να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό.

Ωστόσο, η αιφνίδια παράδοση του 22χρονου ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό και έφερε τις αποκαλύψεις πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα που ο 22χρονος νεαρός παρουσιαζόταν αυτοβούλως στον προϊστάμενο του Ανθρωποκτονιών, την ίδια σχεδόν ώρα στελέχη της ασφάλειας βρίσκονταν ήδη έξω από το σπίτι του φερόμενου εκτελεστή.

Τώρα, το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται αποκλειστικά στον εντοπισμό του «εγκεφάλου» — του προσώπου που φαίνεται να κινεί τα νήματα πίσω από τη διπλή εκτέλεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθικός αυτουργός ίσως ανήκει στο στενό περιβάλλον των δραστών, κάτι που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σκοτεινή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η καρδιά του παλαιστινιακού κινηματογράφου χτυπά για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό φέρνει συνεχόμενες κακοκαιρίες - Πότε ξεκινούν

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Η Αττική στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα ξεσπάσει κόλαση»

11:44Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών που περιμένουν επιδοτήσεις για να μην κατέβουν με τρακτέρ στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Ο γρίφος με τον Άγνωστο Στρατιώτη

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

11:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει σήμερα, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος

11:14LIFESTYLE

Η πρώην κυρία Τριντό «σκιάζει» το ειδύλλιο Τζαστίν - Κέιτι Πέρι με χαρούμενες οικογενειακές φωτογραφίες

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ο Μακρόν παραδέχεται τελικά ότι ίσως έκανε λάθος στις συντάξεις»

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας προκάλεσε κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ - Συναντήσεις Ανδρουλάκη με τους... πρώην

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

11:00ΥΓΕΙΑ

Ο αόρατος «σύμμαχος» της κατάθλιψης: Πώς οι ορμόνες επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Κένυας, Ράιλα Οντίνγκα, σε ηλικία 88 ετών - Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της αφρικανικής πολιτικής

10:52WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν δεινόσαυρο που είχε σώμα πιγκουίνου και υπερβολικά πολλά δόντια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep Compass PHEV 4xe: Τώρα με 10.000 ευρώ όφελος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

10:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε στα 68 του o -τρεις φορές- Ολυμπιονίκης Αλεξάντρ Ντιτιάτιν - Ο πρώτος άνδρας με απόλυτο 10άρι στην ενόργανη σε Ολυμπιακούς

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

08:53LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο Λας Βέγκας και «ζαλίστηκε» από το «κιτσοπλούσιο και βλάχικο στυλ»

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

11:44Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών που περιμένουν επιδοτήσεις για να μην κατέβουν με τρακτέρ στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Ο γρίφος με τον Άγνωστο Στρατιώτη

09:10LIFESTYLE

Πένθος για την Φωτεινή Πετρογιάννη - Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ