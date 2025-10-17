Φοινικούντα: Τι είπε η σύντροφος του ανιψιού στην ανακρίτρια - Πού ήταν τη στιγμή της δολοφονίας

Για περισσότερες από πέντε ώρες κατέθεταν την Παρασκευή (17/10) στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε μαζί με τον 60χρονο επιστάτη του καθώς και η σύντροφός του, η οποία βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η ανακρίτρια κάλεσε εκ νέου το ζευγάρι, καθώς θεωρούνται βασικοί και κρίσιμοι μάρτυρες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, στην οποία έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η σύντροφος του 33χρονου κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, ρωτήθηκε πότε γνώρισε τον σύντροφό της, αν είχε επαφές με τους δύο κατηγορούμενους και τι γνωρίζει για όσα συνέβησαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο συλληφθείς του φερόμενου ως εκτελεστή στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Η ίδια φέρεται να ανέφερε πως περίπου δέκα λεπτά πριν από τη δολοφονία βρισκόταν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, ενώ την ώρα του εγκλήματος ήταν στο εστιατόριο της επιχείρησης, όπου εργάζεται τα τελευταία χρόνια και γνωρίζει αρκετό κόσμο.

Ο 33χρονος, από την πλευρά του, σύμφωνα με τον Alpha, βρέθηκε στα δικαστήρια για να δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Ο ίδιος φέρεται σε προηγούμενη κατάθεσή του να υπέδειξε άνδρα αλβανικής καταγωγής ως πιθανό ηθικό αυτουργό της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν αναγνώρισε τους δράστες και στη χθεσινή διαδικασία.

Η αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει πως πρόκειται ξεκάθαρα για δολοφονική ενέργεια, ενώ, όπως έγινε γνωστό, δεν μπορεί να διεξαχθεί αναπαράσταση, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για τον τρόπο που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ο 22χρονος συνεργός

Οι δύο 22χρονοι δράστες αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και είχε τραυματιστεί ελαφρά από τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε, όταν ο δράστης πυροβόλησε πέντε φορές, σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη.