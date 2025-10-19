Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης- «Κλειδί» οι αλλαγές στις διαθήκες

«Κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρoύνται το προφίλ του θύματος αλλά και οι αλλαγές που έκανε στη διαθήκη του λίγο πριν πεθάνει

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης- «Κλειδί» οι αλλαγές στις διαθήκες
Ξετυλίγεται σταδιακά το κουβάρι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας. Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκονται οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για τη διπλή δολοφονία αλλά και ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Το προφίλ του 68χρονου - «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

Μετά την απολογία του φερόμενου συνεργού, ο οποίος κατήγγειλε πως ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, τα βλέμματα πλέον στρέφονται στο θύμα, καθώς όλοι προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Οι απόψεις όμως διίστανται.

Οι περισσότερες κριτικές της επιχείρησης στις πλατφόρμες ταξιδιωτικού περιεχομένου κάνουν λόγο για έναν απότομο, κακότροπο και γενικότερα αγενή χαρακτήρα που είχε ο 68χρονος ιδιοκτήτης.

«Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης αγενής, απολίτιστος και άξεστος. Ο νεαρός ιδιοκτήτης μία χαρά παιδί, αλλά δυστυχώς κάνει κουμάντο ο άλλος».

«Αγένεια και απαξίωση, λες και τους είπαμε να μας πληρώσουν».

«Ο πιο αγενής, προσβλητικός ιδιοκτήτης που έχω γνωρίσει ποτέ μου».

«Ο ιδιοκτήτης είναι πολύ απρόβλεπτος, θορυβώδης, αγενής, ορίζει τις τιμές όπως θέλει», είναι μόνο μερικές από αυτές.

Από την άλλη πλευρά πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στο 68χρονο θύμα πλέκουν το εγκώμιό του και κάνουν λόγο για ένα άτομο που πάντα έτρεχε να βοηθήσει και πως ήταν πάντα ευγενικός, χαμογελαστός και χαρούμενος.

«Για μένα ήταν ένας κύριος. Μία φορά χρειάστηκα βοήθεια, ανταποκρίθηκε άμεσα. Ένας κύριος. Τη μάνα του (του ανιψιού) την ξέρω από παλιά. Πραγματικά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ να κάνει κάτι τέτοιο. Αφού η περιουσία, ούτως ή άλλως, ήταν δικιά του από τον πατέρα του», λέει γειτόνισσά του.

«Ο φίλος μου ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και βοηθούσε και κόσμο και είχε δώσει στη Φοινικούντα πνοή μεγάλη γιατί είχε κάνει καλές δουλειές. Ήταν αρχιτέκτονας βέβαια και εργατικός ο άνθρωπος. Αυτοδημιούργητος ναι, δεν τον είχε χαλάσει το χρήμα. Είχε τον εγωισμό του, τον ανθρώπινο. Αυτόν που έχουν όλοι οι άνθρωποι, τον σωστό εγωισμό», λέει φίλος του.

Η δικηγόρος του θύματος που τον γνωρίζει από την παιδική της ηλικία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του. «Εξαιρετικός, υπέροχος, πάντα ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και χαρούμενος», ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας στο Mega.

Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση της ανιψιάς του 68χρονου.

«Ο θείος μου ξεκίνησε χωρίς να έχει λεφτά και έφθασε σήμερα να έχει περιουσία που αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν πολύ ιδιόρρυθμος και επειδή ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του, όσοι εξαρτιόνταν από αυτόν έπρεπε να του κάνουν όλα τα χατίρια, γιατί αν δεν τα έκαναν μπορούσε να τους αφήσει χωρίς φαγητό. Ο μόνος άνθρωπος που άντεχε να στέκεται δίπλα στον θείο μου ήταν ο φίλος του και βοηθός του ο Β., ο οποίος και αυτός έχασε τη ζωή του. Του είχε τρομερή αδυναμία».

«Κλειδί» στην υπόθεση οι αλλαγές στις διαθήκες

Οι Αρχές προσπαθούν να σκιαγραφήσουν όχι μόνο την σκηνή του εγκλήματος αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο που για χρόνια την κατοικούσε. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο για πολλούς και ένα περιβάλλον που, μετά το διπλό φονικό, δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο.

«Κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρείται, πέρα από το προφίλ του θύματος, και οι αλλαγές που έκανε στη διαθήκη του λίγο πριν πεθάνει. Υπενθυμίζεται πως μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε καταθέσει την καινούργια διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο Mega, το θύμα στην πρόσφατη διαθήκη του αφήνει στον ανιψιό και αυτόπτη μάρτυρα του διπλού φονικού:

  • Μετοχές: 51% του κάμπινγκ
  • 50% γηπέδου 20 στρεμμάτων
  • Γήπεδο και κτίσματα έκτασης 17 στρεμμάτων

Ενώ στον επιστάτη αφήνει:

  • 2 γήπεδα 8,3 στρεμμάτων
  • 50% έλαιο τεμάχιο 2,3 στρεμμάτων

Σε άλλο του ανιψιό αφήνει έκταση με ελαιόδεντρα 3,3 στρεμμάτων

Σε περίπτωση που ο ανιψιός θελήσει να πουλήσει το ακίνητο και τις μετοχές που έχει στο κάμπινγκ, διαμοιράζει τις καταθέσεις ως εξής:

  • Καταθέσεις σε ευρώ
  • Χρήματα από πωλήσεις ακινήτου και του κάμπινγκ:
  • 100.000€ στην αδερφή του
  • 100.000€ στον άλλον ανιψιό
  • 200.000€ στον επιστάτη

ΣΥΝΟΛΟ: 400.000 ευρώ

Με πληροφορίες από Mega

