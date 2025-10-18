Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός

Μία νέα συγκλονιστική και άκρως αποκαλυπτική μαρτυρία για τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, φέρνει στο φως το Mega.

Όπως αναφέρει άνθρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στην οικογένεια του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, ο νεαρός παρακολουθείτο για χρόνια από γιατρούς και είναι ένα άτομο που μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί από «καλοθελητές».

Η αποκαλυπτική μαρτυρία

Ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι ο νεαρός παρακολουθείτο για χρόνια από γιατρούς. Διαβάστε παρακάτω τη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο.

Οικογενειακό περιβάλλον: Εγώ γνωρίζω την οικογένεια από όταν το παιδί αυτό ήταν μικρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε στα κανάλια. Ούτε σκληρός ήταν, ούτε αδίστακτός όπως επιχειρούν να τον παρουσιάσουν. Το παιδί αυτό που μικρή ηλικία έτρεχε σε γιατρούς.

Δημοσιογράφος: Τι εννοείτε σε γιατρούς;

Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αλλά σας λέω με απόλυτη σιγουριά, το παιδί πήγαινε από μικρό σε γιατρούς, με τη μητέρα του να είναι από πάνω…

Δημοσιογράφος: Είχε προβλήματα κινητικά;

Οικογενειακό περιβάλλον: Όχι βέβαια, ήταν ένα παιδί καλό, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που δούλευε, χαρούμενο, με το χαμόγελο στο στόμα… όμως…

Δημοσιογράφος: Όμως;

Οικογενειακό περιβάλλον: Όμως ήταν ένα παιδί που από μικρή ηλικία μπορούσες εύκολα να τον χειραγωγήσεις, να το κατευθύνεις… Ήταν ένα παιδί που δυσκολευόταν να κατανοήσει τις προθέσεις του άλλου. Ακόμα και τις εκφράσεις του. Αν ήταν λυπημένος, αν ήταν στεναχωρημένος, αν ήθελε να του κάνει ο άλλος κάτι κακό.

Δημοσιογράφος: Είχατε επαφή μέχρι πρόσφατα με την οικογένεια;

Οικογενειακό περιβάλλον: Ναι. Τους γνωρίζω και ξέρω πως στα τέλη Αυγούστου κάτι έγινε και όλα άλλαξαν. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και τα ίχνη του χάθηκαν. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί από την οικογένειά του, σαν να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα.

Δημοσιογράφος: Σε ποιους;

Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν ξέρω

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε πως μπορεί να έχει κάνει το έγκλημα;

Οικογενειακό περιβάλλον: Το παιδί αυτό δεν μπορεί να σκοτώσει. Αν η οικογένεια μιλήσει, τότε θα καταλάβετε πολλά…

Στο φάσμα του αυτισμού ο 22χρονος

Επιπλέον, και σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 22χρονος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα το χρονικό διάστημα από το 2010 ως και το 2018 βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από παιδοψυχιάτρους.

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, που έχει μάλιστα στην κατοχή της η οικογένειά του:

Ο 22χρονος δεν δύναται να καταλάβει προθέσεις και διαθέσεις αυτών που συναναστρέφεται

αυτών που συναναστρέφεται Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος

Έχει αφηρημένη σκέψη

Έχει δυσκολία στη σύναψη και διατήρηση λειτουργικών σχέσεων

Παρουσιάζει έλλειμμα στη θεωρία του νου

Εμφανίζει δυσκολία αποδοχής από τον κύκλο

Αντιγράφει συμπεριφορές

Δεν μπορεί να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος είναι και χρήστης σκληρών ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ενώπιων του ανακριτή αύριο οι δύο 22χρονοι

Οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν αύριο Κυριακή το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο νεαροί αναμένεται να αλληλοκατηγορηθούν, ωστόσο δεν αποκλείονται οι ανατροπές.

