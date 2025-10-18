Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός

Τι αποκαλύπτει άνθρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στην οικογένεια του 22χρονου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία νέα συγκλονιστική και άκρως αποκαλυπτική μαρτυρία για τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, φέρνει στο φως το Mega.

Όπως αναφέρει άνθρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στην οικογένεια του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, ο νεαρός παρακολουθείτο για χρόνια από γιατρούς και είναι ένα άτομο που μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί από «καλοθελητές».

Η αποκαλυπτική μαρτυρία

Ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι ο νεαρός παρακολουθείτο για χρόνια από γιατρούς. Διαβάστε παρακάτω τη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο.

Οικογενειακό περιβάλλον: Εγώ γνωρίζω την οικογένεια από όταν το παιδί αυτό ήταν μικρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε στα κανάλια. Ούτε σκληρός ήταν, ούτε αδίστακτός όπως επιχειρούν να τον παρουσιάσουν. Το παιδί αυτό που μικρή ηλικία έτρεχε σε γιατρούς.

Δημοσιογράφος: Τι εννοείτε σε γιατρούς;

Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αλλά σας λέω με απόλυτη σιγουριά, το παιδί πήγαινε από μικρό σε γιατρούς, με τη μητέρα του να είναι από πάνω…

Δημοσιογράφος: Είχε προβλήματα κινητικά;

Οικογενειακό περιβάλλον: Όχι βέβαια, ήταν ένα παιδί καλό, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που δούλευε, χαρούμενο, με το χαμόγελο στο στόμα… όμως…

Δημοσιογράφος: Όμως;

Οικογενειακό περιβάλλον: Όμως ήταν ένα παιδί που από μικρή ηλικία μπορούσες εύκολα να τον χειραγωγήσεις, να το κατευθύνεις… Ήταν ένα παιδί που δυσκολευόταν να κατανοήσει τις προθέσεις του άλλου. Ακόμα και τις εκφράσεις του. Αν ήταν λυπημένος, αν ήταν στεναχωρημένος, αν ήθελε να του κάνει ο άλλος κάτι κακό.

Δημοσιογράφος: Είχατε επαφή μέχρι πρόσφατα με την οικογένεια;

Οικογενειακό περιβάλλον: Ναι. Τους γνωρίζω και ξέρω πως στα τέλη Αυγούστου κάτι έγινε και όλα άλλαξαν. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και τα ίχνη του χάθηκαν. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί από την οικογένειά του, σαν να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα.

Δημοσιογράφος: Σε ποιους;

Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν ξέρω

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε πως μπορεί να έχει κάνει το έγκλημα;

Οικογενειακό περιβάλλον: Το παιδί αυτό δεν μπορεί να σκοτώσει. Αν η οικογένεια μιλήσει, τότε θα καταλάβετε πολλά…

Δείτε το βίντεο του Mega:

Στο φάσμα του αυτισμού ο 22χρονος

Επιπλέον, και σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 22χρονος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα το χρονικό διάστημα από το 2010 ως και το 2018 βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από παιδοψυχιάτρους.

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, που έχει μάλιστα στην κατοχή της η οικογένειά του:

  • Ο 22χρονος δεν δύναται να καταλάβει προθέσεις και διαθέσεις αυτών που συναναστρέφεται
  • Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος
  • Έχει αφηρημένη σκέψη
  • Έχει δυσκολία στη σύναψη και διατήρηση λειτουργικών σχέσεων
  • Παρουσιάζει έλλειμμα στη θεωρία του νου
  • Εμφανίζει δυσκολία αποδοχής από τον κύκλο
  • Αντιγράφει συμπεριφορές
  • Δεν μπορεί να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος είναι και χρήστης σκληρών ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ενώπιων του ανακριτή αύριο οι δύο 22χρονοι

Οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν αύριο Κυριακή το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο νεαροί αναμένεται να αλληλοκατηγορηθούν, ωστόσο δεν αποκλείονται οι ανατροπές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο σαν Μαϊάμι: Συνεχίζονται τα μπάνια από ντόπιους και τουρίστες

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

22:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Επική ανατροπή και χαμόγελα για τους Αγρινιώτες

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς ήταν η πόλη τη δεκαετία του 1970

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ψευδοεκλογές στα Κατεχόμενα: Αντίστροφη μέτρηση για Τατάρ και Ερχιουρμάν

21:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμηρό σχόλιο Άδωνι για τη συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη: «Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά»

21:40ΚΥΠΡΟΣ

Το όραμα του Φειδία Παναγιώτου για την «Άμεση Δημοκρατία» - Ίδρυσε νέο κόμμα

21:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Επέστρεψε στο ματς κι έφυγε με βαθμό η ομάδα της Βοιωτίας

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ρομαντική πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου

21:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία -Δημοσκόπηση: Το AfD φτάνει σε νέο υψηλό - Προηγείται του CDU/CSU

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο - Η ανακοίνωση της εταιρείας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια ψεύτικη ανάρτηση γίνεται viral: Τραμπ για Μερτς: «Ποιος στο καλό είναι αυτός ο τύπος;»

20:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:39LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλη έκπληξη από τον ALPHA -Τι έκανε Φερεντίνος και Φάρμα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ