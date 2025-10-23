Φοινικούντα: Μυστήριο με το πλεξιγκλάς στη ρεσεψιόν - Άθικτο παρά τους πυροβολισμούς στον 68χρονο

Νέες διαστάσεις παίρνει η διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα καθώς οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που εκτελέστηκε στις 5 Οκτωβρίου ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης, καθώς το πλεξιγκλάς πίσω από το οποίο καθόταν ο άτυχος άνδρας είναι... άθικτο!

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ανιψιός του 68χρονου και μοναδικός μάρτυρας της διπλής δολοφονίας, η εκτέλεση του θείου του έγινε εν ψυχρώ όταν ο φερόμενος ως εκτελεστής ρώτησε για το αν υπάρχει χώρος διαθέσιμος για να μείνει. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης δέχτηκε τα πυρά ενώ βρισκόταν στη ρεσεψιόν.

Λεπτομέρεια; Το πλεξιγκλάς της ρεσεψιόν όπως φαίνεται στο video είναι... άθικτο!

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως οι βολές που δέχτηκε ο 68χρονος δεν ήταν από μπροστά αλλά από πλάγια, κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο μοναδικός μάρτυρας.

«Μας δείχνουν στα κανάλια, θα μας βρουν»

Νέες αποκαλύψεις από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έρχονται στη δημοσιότητα με τη συνομιλία των δυο δραστών πριν την παράδοση του ενός 22χρονου, να δημοσιεύονται.

Συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA ανέφερε έδωσε στη δημοσιότητα την συνομιλία των δυο 22χρονων πριν παραδοθεί ο φερόμενος ως συνεργός. Στη συνάντησή τους σε καφετέρια της Αθήνας, ο νεαρός αναφέρει στον φερόμενο ως εκτελεστή πως «μας δείχνουν τα κανάλια, θα μας βρουν».

Η συζήτηση ανάμεσα στους δυο νεαρούς δεν είχε καλό τέλος, καθώς διαφώνησαν για το αν πρέπει να παραδοθούν στην αστυνομία ή όχι, με τον 22χρονο ωστόσο να πηγαίνει στη ΓΑΔΑ και να παραδίνεται.