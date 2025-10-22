Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού»

Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε ενώ ήταν μαζί με τον «εργοδότη» του «συνεργού» και «αδελφικό φίλο» του ανιψιού

Newsbomb

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες προεκτάσεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, δίνει η αποκάλυψη ότι ο 33χρονος ανιψιός του νεκρού Κωνσταντίνου Τομαρά, συναντήθηκε - φευγαλέα - στην Αθήνα με τον 22χρονο «συνεργό» που παραδόθηκε στην αστυνομία, μετά τη διπλή δολοφονία.

Η συνάντηση μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ενώ ήταν μαζί με τον «εργοδότη» του «συνεργού» και «αδελφικό φίλο» του ανιψιού, τον οποίο ο τελευταίος είχε καλέσει στο τηλέφωνο αμέσως μετά τη δολοφονία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το MEGA η «σύντροφος» του 33χρονου ανιψιού κατέθεσε ότι όταν - μετά την καύση του 68χρονου - κατέβηκαν στην Αθήνα και βγήκαν για φαγητό με τον εργοδότη του 22χρονου, είδαν «φευγαλέα» τον τελευταίο.

«Μετά την κάυση στις 10 Οκτωβρίου, πήγαμε για φαγητό με τον εργοδότη και την κοπέλα του. Φευγαλέα είδαμε και τον 22χρονο, αλλά δεν μας φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του» είναι τα ακριβή λόγια που αποδίδει το Mega στην σύντροφο του ανιψιού.

Πρόκειται περί πλήθους συμπτώσεων ή για κάτι άλλο; Ειδικά με δεδομένο το ότι ο εργοδότης του 22χρονου, φαίνεται να έχει ήδη αποκαλύψει στην Ελληνική Αστυνομία ότι αναγνώρισε - από τα πλάνα που προβλήθηκαν - τον 22χρονο στο μηχανάκι, αλλά ουδέποτε ενημέρωσε τον «αδελφικό του φίλο» προκειμένου να μην... μπλέξει.

Η λύση στα «πακιστανικά» τηλέφωνα

Σύγχυση πάντως επικρατεί και για την τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε λίγο μετά το φονικό. Σύμφωνα με τον ανιψιό, ήταν η κοπέλα του που ενημέρωσε πρώτη τον εργοδότη, καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε σοκ και δεν μπορούσε να μιλήσει. Ωστόσο, ο εργοδότης υποστήριξε ότι στην κλήση μίλησε με τον στενό του φίλο και όχι με την κοπέλα. Όπως κατέθεσε, ο ανιψιός του θύματος κάλεσε έντρομος λέγοντας: «σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις». Η συνομιλία, σύμφωνα με τα στοιχεία, κράτησε μόλις ένα λεπτό.

Το κρίσιμο πλέον για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι επικοινωνίες και τα μηνύματα του πακιστανικού τηλεφώνου που φέρεται να ανήκε στον φερόμενο συνεργό.

Ειδικά με δεδομένο ότι όπως κατέθεσε ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός - που αρνείται πεισματικά ότι πυροβόλησε - ο 22χρονος συνεργός μιλούσε σε ένα έξ' αυτών των κινητών συχνά πριν το διπλό φονικό.

Η άρση απορρήτου αναμένεται να φωτίσει τα κενά και τις αντιφάσεις που περιπλέκουν την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ ο Χολμς για την Βίρτους Μπολόνια

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «επιδημία» των ληστειών στα μουσεία της Γαλλίας - Πορσελάνες, κοσμήματα, χρυσός και νομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων έχουν κλαπεί τους τελευταίους μήνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιλής: Φορολογικά πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

18:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» 55% στις απάτες μεταφορών πίστωσης - Μία περίπτωση ανά 136.000 συναλλαγές

18:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρός ελέφαντας έπαιξε «ποδόσφαιρο» με κολοκύθα σε ζωολογικό κήπο - Δείτε βίντεο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένα βήμα πριν από συμφωνία για 150 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

17:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Εντυπωσιακή η ανταπόκριση» - Τα κορυφαία ονόματα σε γεμάτο Telekom Center Athens

17:28LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη «αρπάζει» την κόρη της

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «πράσινο» χόμπι που σώζει τα πεσμένα δέντρα - Πώς μετατρέπονται σε κανάτες και κουτάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

17:43ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Έχουμε την δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones ετησίως

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ