Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού»

Νέες προεκτάσεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, δίνει η αποκάλυψη ότι ο 33χρονος ανιψιός του νεκρού Κωνσταντίνου Τομαρά, συναντήθηκε - φευγαλέα - στην Αθήνα με τον 22χρονο «συνεργό» που παραδόθηκε στην αστυνομία, μετά τη διπλή δολοφονία.

Η συνάντηση μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ενώ ήταν μαζί με τον «εργοδότη» του «συνεργού» και «αδελφικό φίλο» του ανιψιού, τον οποίο ο τελευταίος είχε καλέσει στο τηλέφωνο αμέσως μετά τη δολοφονία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το MEGA η «σύντροφος» του 33χρονου ανιψιού κατέθεσε ότι όταν - μετά την καύση του 68χρονου - κατέβηκαν στην Αθήνα και βγήκαν για φαγητό με τον εργοδότη του 22χρονου, είδαν «φευγαλέα» τον τελευταίο.

«Μετά την κάυση στις 10 Οκτωβρίου, πήγαμε για φαγητό με τον εργοδότη και την κοπέλα του. Φευγαλέα είδαμε και τον 22χρονο, αλλά δεν μας φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του» είναι τα ακριβή λόγια που αποδίδει το Mega στην σύντροφο του ανιψιού.

Πρόκειται περί πλήθους συμπτώσεων ή για κάτι άλλο; Ειδικά με δεδομένο το ότι ο εργοδότης του 22χρονου, φαίνεται να έχει ήδη αποκαλύψει στην Ελληνική Αστυνομία ότι αναγνώρισε - από τα πλάνα που προβλήθηκαν - τον 22χρονο στο μηχανάκι, αλλά ουδέποτε ενημέρωσε τον «αδελφικό του φίλο» προκειμένου να μην... μπλέξει.

Η λύση στα «πακιστανικά» τηλέφωνα

Σύγχυση πάντως επικρατεί και για την τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε λίγο μετά το φονικό. Σύμφωνα με τον ανιψιό, ήταν η κοπέλα του που ενημέρωσε πρώτη τον εργοδότη, καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε σοκ και δεν μπορούσε να μιλήσει. Ωστόσο, ο εργοδότης υποστήριξε ότι στην κλήση μίλησε με τον στενό του φίλο και όχι με την κοπέλα. Όπως κατέθεσε, ο ανιψιός του θύματος κάλεσε έντρομος λέγοντας: «σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις». Η συνομιλία, σύμφωνα με τα στοιχεία, κράτησε μόλις ένα λεπτό.

Το κρίσιμο πλέον για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι επικοινωνίες και τα μηνύματα του πακιστανικού τηλεφώνου που φέρεται να ανήκε στον φερόμενο συνεργό.

Ειδικά με δεδομένο ότι όπως κατέθεσε ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός - που αρνείται πεισματικά ότι πυροβόλησε - ο 22χρονος συνεργός μιλούσε σε ένα έξ' αυτών των κινητών συχνά πριν το διπλό φονικό.

Η άρση απορρήτου αναμένεται να φωτίσει τα κενά και τις αντιφάσεις που περιπλέκουν την υπόθεση.

