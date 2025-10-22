Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής

Θρίλερ επικρατεί στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών είναι τρία άτομα, δύο άντρες και μια γυναίκα, που ήταν πολύ κοντά στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εκτός από τους δύο 22χρονους που συνελήφθησαν για τον ρόλο τους στη διπλή δολοφονία. Μάλιστα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είναι πολύ πιθανόν να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

Οι δύο 22χρονοι, αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία, χώρισαν στο σημείο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του ανιψιού του 68χρονου θύματος. Την ίδια ώρα ο ανιψιός έχει δηλώσει ότι θέλει την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή ο φερόμενος ως συνεργός λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη φαίνεται σε βίντεο να περπατά αμέριμνος και ψύχραιμος στην Καλαμάτα. Τρώει, πίνει καφέ, περνά μπροστά από δεκάδες ανθρώπους και η εικόνα του δεν δείχνει καθόλου έναν άνθρωπο που κολύμπησε για 7 ώρες και περπάτησε για άλλες 14 για να φτάσει στην Καλαμάτα.

Οι αστυνομικοί τώρα καλούνται να δώσουν την απάντηση στα εξής ερωτήματα:

Ποιος βοήθησε τον 22χρονο από τη στιγμή που έμεινε μόνος του μετά τη διπλή δολοφονία;

Πού κοιμήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας;

Ποιος του έδωσε ρούχα να αλλάξει;

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα. Αυτοί είπαν πως τα είχαν στη θήκη της κιθάρας. Υπάρχει μία απόκλιση μίας ώρας και είκοσι λεπτών από τη στιγμή που εθεάθησαν στον κόμβο μέχρι και την ώρα της δολοφονίας. Έχουν πάει σε κάποιο σπίτι, έχουν κρυφτεί κάπου; Ή περίμεναν να τους δώσει κάποιος το σήμα για να τους πει κάποιος ‘’τώρα ελάτε’’», διερωτήθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο MEGA.

