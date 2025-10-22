Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού

Πολλά είναι τα ερωτήματα που υπάρχουν για το αν κάποιος... κάλυψε τον 22χρονο το βράδυ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα 

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού
Ερωτήματα, νέα δεδομένα και βίντεο ντοκουμέντα έρχονται να προστεθούν στο μυστήριο που επικρατεί γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ερωτήματα όπως για το πώς διέφυγε ο 22χρονος από τον χώρο του κάμπινγκ. Ο ισχυρισμός του «μπάζει», όπως προκύπτει και από το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (ώρα 18:48) να περπατά έξω από τον χώρο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, με άλλα ρούχα από αυτά που φορούσε το βράδυ της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη. Ο ισχυρισμός του δηλαδή ότι ταλαιπωρήθηκε καταρρίπτεται, αφού είναι αμέριμνος και καθόλου ταλαιπωρημένος. Οι αστυνομικοί τώρα καλούνται να απαντήσουν στο πού πέρασε το βράδυ του και ποιος τον βοήθησε με τις έρευνες να στρέφονται και σε συγγενείς του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Την ίδια στιγμή, ερωτήματα υπάρχουν και για τη σχέση που είχαν ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας με τους 22χρονους, που φέρονται ως δράστες.

Αρχικά, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, ο 22χρονος που φέρεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία γνώριζε τον ανιψιό του 68χρονου μέσα από τον φίλο του και εργοδότη του 22χρονου. Όπως είπε ο νεαρός συνεργός στην απολογία του, ο ανιψιός τον φιλοξένησε στη Μεσσηνία, όπου ο ιδιοκτήτης φέρεται να τον παρενόχλησε.

Όπως έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας -κοινός φίλος συνεργού και ανιψιού – στις Αρχές: «Ο 22χρονος συνεργός δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος εκτελεστής ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα. Τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε να εργάζεται σε μένα ως πωλητής σε κατάστημα τουριστικών ειδών που έχω.

Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση. Πριν το φονικό είχα δει τον ανιψιό 3 – 4 φορές και νομίζω στο κατάστημά μου είχε δει και τον 22χρονο και είχαν χαιρετηθεί. Ο 22χρονος τις μέρες που έγιναν οι απόπειρες δεν δούλευε. Στις 5/10 (μέρα εγκλήματος) ήμουν Θεσσαλονίκη και δεν μίλησα με τον 22χρονο, είχε ρεπό όπως και τις δύο φορές που έχουν γίνει οι απόπειρες», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Στις 5/10 και 20:30 με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε ‘σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις’ μιλήσαμε ένα λεπτό. Τον Ι.Μ (22χρονο εκτελεστή) έχω να τον δω 4 χρόνια. Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου για φαγητό, το οποίο είναι δίπλα στο κατάστημά μου και πρέπει να χαιρέτησε και τον 22χρονο συνεργό».

Από την πλευρά της, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος, έχει καταθέσει: «Γνωρίσαμε τον 22χρονο συνεργό στο μαγαζί του εργοδότη. Με τον εργοδότη και με την κοπέλα του γνωριζόμαστε από το 2021. Ο 22χρονος δούλευε ως πωλητής σε ένα από τα μαγαζιά του.

Πρέπει να είχε έρθει στο κάμπινγκ, όπως μου είπε ο σύντροφός μου, και το καλοκαίρι του 2024, αλλά εγώ δεν τον είδα να τον χαιρετήσω. Έχουμε έρθει στην Αθήνα τέλη Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξανά δει τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια», είπε η ίδια.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται και στρέφονται σε πρόσωπα από το κοντινό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

