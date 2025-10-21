Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από το στυγερό διπλό έγκλημα που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο επιστάτης του. Οι Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, το βιντεοληπτικό υλικό και τις απολογίες των δύο 22χρονων που βρίσκονται προφυλακισμένοι ως δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός έχει καταθέσει ότι ο συνομήλικός του συνεργός μιλούσε επανειλημμένα στο κινητό κατά τη διαδρομή προς τη Φοινικούντα, υποστηρίζοντας πως επικοινωνούσε με την κοπέλα του και έναν φίλο του από την Αθήνα. Μάλιστα, λίγο πριν φτάσουν στο κάμπινγκ, σταμάτησαν ώστε να απαντήσει σε επίμονες κλήσεις.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Εμφανίζεται ψύχραιμος, κρατώντας σάντουιτς και καφέ, ενώ περπατά με χαρακτηριστικό κουτσό βάδισμα. Η υπάλληλος που τον εξυπηρέτησε τον περιέγραψε ως «περίεργο» και παρατήρησε πως πλήρωσε τον καφέ με χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι μετά το φονικό ο 22χρονος άλλαξε ρούχα για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι διέφυγε κολυμπώντας επί ώρες μέχρι την Καλαμάτα, το βίντεο τον δείχνει καθαρό και ξεκούραστο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πως μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο.

«Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου για φαγητό»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία επιχειρηματία που αποκαλύπτει ότι υπήρξε εργοδότης και των δύο 22χρονων. Ο ίδιος δήλωσε στο Mega πως ο ένας εργαζόταν ως πωλητής και ο άλλος κάλυπτε μεροκάματα φίλου του, ενώ οι δύο νέοι είχαν γνωρίσει τον ανιψιό του θύματος μέσω του καταστήματός του.

«Ο 22χρονος συνεργός δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος εκτελεστής ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα. Τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε να εργάζεται σε μένα ως πωλητής σε κατάστημα τουριστικών ειδών που έχω. Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση. Πριν το φονικό είχα δει τον ανιψιό 3 – 4 φορές και νομίζω στο κατάστημά μου είχε δει και τον 22χρονο και είχαν χαιρετηθεί. Ο 22χρονος τις μέρες που έγιναν οι απόπειρες δεν δούλευε. Στις 5/10 (μέρα εγκλήματος) ήμουν Θεσσαλονίκη και δεν μίλησα με τον 22χρονο, είχε ρεπό όπως και τις δύο φορές που έχουν γίνει οι απόπειρες», ανέφερε στο Mega.

Όπως έχει καταθέσει ο ίδιος:

«Στις 5/10 και 20:30 με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε ‘σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις’ μιλήσαμε ένα λεπτό. Τον Ι.Μ (22χρονο εκτελεστή) έχω να τον δω 4 χρόνια. Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου για φαγητό, το οποίο είναι δίπλα στο κατάστημά μου και πρέπει να χαιρέτησε και τον 22χρονο συνεργό».

Από την πλευρά της, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος, έχει καταθέσει:

«Γνωρίσαμε τον 22χρονο συνεργό στο μαγαζί του εργοδότη. Με τον εργοδότη και με την κοπέλα του γνωριζόμαστε από το 2021. Ο 22χρονος δούλευε ως πωλητής σε ένα από τα μαγαζιά του. Πρέπει να είχε έρθει στο κάμπινγκ, όπως μου είπε ο σύντροφός μου, και το καλοκαίρι του 2024, αλλά εγώ δεν τον είδα να τον χαιρετήσω».

«Έχουμε έρθει στην Αθήνα τέλη Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξανά δει τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια», λέει η ίδια.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστήθιου φίλου του

Στην απολογία του, ο φερόμενος ως συνεργός αναφέρθηκε και σε προηγούμενη απόπειρα κατά του 68χρονου, περιγράφοντας ότι τον πλησίασε οπλισμένος με αεροβόλο για να τον εκβιάσει, επικαλούμενος φήμες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο ίδιος υποστήριξε πως είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από το θύμα στο παρελθόν, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στη χρήση ναρκωτικών και στην οικονομική εξαθλίωση.

Από τις συνομιλίες του 68χρονου με φίλο του, που εξασφάλισε το Mega προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας δεχόταν απειλές και είχε γίνει στόχος πυροβολισμού δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονία του. Ο ίδιος είχε εκμυστηρευθεί ότι σκόπευε να πουλήσει το κάμπινγκ, αλλά μόνο εφόσον λάμβανε ένα σεβαστό ποσό, το οποίο υπολόγιζε άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του αναφέρονται στην απόπειρα που δέχθηκε ο 68χρονος:

–Φίλος 68χρονου: Το πιο δυνατό φως το έχουμε μέσα μας! Άναψέ το… Και φώτισε τη μέρα σου!

–68χρονος: Το ανάβω (…) μου, αλλά κάποιοι τρελοί, κακοπροαίρετοι γύρω μου που δυστυχώς είναι αρκετοί το σβήνουν… Καλή σας ημέρα με αγάπη.

–Φίλος 68χρονου: Υπομονή και επιμονή.

–68χρονος: Οκ, αλλά ενίοτε αυτοί σημαδεύουν μες το σκοτάδι. Είναι 2 εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα στο νοσοκομείο, τώρα είμαι στο κάμπινγκ, πρέπει να το αναφέρω. Κρατάω την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει ούτε κουνούπι. Ζούμε σε έναν τρελό και άπληστο κόσμο. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα.

Σε άλλη επικοινωνία που έφερε στο φως το Mega μεταξύ των δύο φίλων φαίνεται ο 68χρονος να είχε την πρόθεση να πουλήσει την περιουσία του:

-(Μου είχε πει) ότι είχε στο μυαλό του να δώσει το κάμπινγκ και να κρατήσει μόνο την επιχείρηση που έχει, αλλά θα το έδινε μόνο εφόσον θα έπαιρνε κάποιο σεβαστό ποσό. Γιατί μιλάμε για μεγάλη αξία.

-Πόσο καιρό πριν σας είχε πει ότι θέλει να πουλήσει τον κάμπινγκ;

-Αυτό μου το είπε τώρα το καλοκαίρι. Το ξαναείπε, δηλαδή γιατί ανά διαστήματα το έλεγε και έλεγα «εντάξει τώρα σίγα μην πουλήσεις το κάμπινγκ». Και μου λέει «άμα έβρισκα κάποιον να το πάρει, θα το πούλαγα». Γιατί κουράστηκε. Και θα κράταγε μόνο την άλλη την επιχείρηση. Του είχαν γίνει προτάσεις βέβαια. Αλλά οι προτάσεις που του είχαν γίνει δεν τις θεωρούσε αξιόλογες. Λιγότερο από 14 εκατομμύρια δεν σκεφτόταν να το δώσει το κάμπινγκ.

-Και φαντάζομαι οι προτάσεις ήταν 5, 4, 6 (εκατομμύρια);

-Οκτώ εκατομμύρια νομίζω ήταν η μεγαλύτερη που του είχε γίνει. Δεν μου είπε από ποιον είχε γίνει.

-Είχε χρέη;

-Όχι απλά το μαγαζί του λόγω του covid είχε κάποιες δυσκολίες, γιατί με το που άνοιξε το μαγαζί ήταν τότε με τον covid. Και χρειάστηκε να το κλείσει το μαγαζί του. Κι έπρεπε για να ορθοποδήσει να κυνηγάει τις δουλειές. Κι εκεί είχε κάποιες δυσκολίες αυτό.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, με τους αξιωματικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, αλλά και το δίκτυο γνωριμιών των εμπλεκομένων, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως το φονικό.

