Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό

Η αστυνομία αναμένει τις απαντήσεις από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου - Τα στοιχεία που αποδεικνύουν το οικονομικό κίνητρο

Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό
Τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά τηλεφωνικούς αριθμούς θεωρούνται πλέον καθοριστικά για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά θα δώσουν απαντήσεις σε κρυμμένα μυστικά της περίεργης υπόθεσης και ίσως οδηγήσουν στην εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως συνεργός των δύο προφυλακισμένων άλλαζε συνεχώς «πακιστανικά τηλέφωνα», δηλαδή συσκευές που δεν μπορούν να εντοπιστούν, γεγονός που από μόνο του δημιουργεί σοβαρές υποψίες.

Οι αστυνομικοί χρειάζονται από 24 έως 48 ώρες για να επεξεργαστούν τα δεδομένα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Παράλληλα, οι Αρχές είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση ενός μυστηριώδους συνεργού, ο οποίος πιθανόν βοήθησε έναν από τους δύο κατηγορούμενους να διαφύγει από τη Φοινικούντα προς την Αθήνα.

Ο «εγκέφαλος» και το οικονομικό κίνητρο

Για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει «εγκέφαλος» και ότι οι δύο 22χρονοι δεν έδρασαν μόνοι τους. Οι νεαροί φέρονται να καλύπτουν τον εγκέφαλο, καθώς αρνούνται να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το όπλο και το σκούτερ που χρησιμοποιήθηκαν.

Το κίνητρο της διπλής δολοφονίας φέρεται να είναι οικονομικό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, και στηρίζεται σε δύο στοιχεία: οι απόπειρες σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγιναν για να αλλάξει η διαθήκη (πράγμα που συνέβη), ενώ ακολούθησε η εκτέλεση του επιστάτη.

Η οικογένεια του άτυχου ιδιοκτήτη εκφράζει επίσης υποψίες για ηθικό αυτουργό που φρόντισε να χτίσει άλλοθι, χρησιμοποιώντας τους δύο 22χρονους ως εκτελεστές, όπως αποκάλυψε η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Φραγκάκη.

Όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις άρσεις και το νέο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα παραδοθούν στην ανακρίτρια, η οποία θα καλέσει όσους κρίνει απαραίτητους για εξηγήσεις.

