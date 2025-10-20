Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων από το κάμπινγκ

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας όπου σημειώθηκε η διπλή δολοφονία

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων από το κάμπινγκ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Τρίτη (21/10) αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας που σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.

Στην ΕΛ.ΑΣ. έχουν φτάσει τα δεδομένα από την ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων και τη σάρωση του χώρου, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται την Τρίτη σύμφωνα με το MEGA. Στόχος της διαδικασίας είναι να εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να ανήκει στον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως συνεργός και δεν έχει αποκαλύψει ούτε τη χρήση του ούτε τον αριθμό του. Η Αστυνομία εξετάζει αν το συγκεκριμένο τηλέφωνο επικοινώνησε κατά τις κρίσιμες ώρες με κάποια από τα ήδη γνωστά τηλέφωνα συγγενικών προσώπων.

Όλες οι συνομιλίες πριν και μετά τη δολοφονία έχουν ήδη σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται να αναλυθούν. Τα αποτελέσματα θα ενταχθούν στη δικογραφία μαζί με τα δεδομένα από προηγούμενες παρακολουθήσεις, από τη στιγμή της ανθρωποκτονίας μέχρι τη σύλληψη των δύο νεαρών.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τη θήκη κιθάρας. Σύμφωνα με το Mega και τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο δράστης να άφησε τη θήκη σε εξωτερικό χώρο, κοντά ή μέσα στο κάμπινγκ, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν εμφανίζεται στις κάμερες ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

19:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Δυνατά με ψυχή» - Πού θεωρεί πως θα κριθεί ο τελικός

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Χειροπέδες σε τρία άτομα για εργαστήριο κάνναβης σε σπίτι

19:00TRAVEL

Μίσιγκαν: Η «πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας» κρύβει ένα νησί «παγωμένο στον χρόνο» όπου τα οχήματα δεν έχουν θέση

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας και οι δύο κόρες του σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το αεροσκάφος τους στη Μοντάνα

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ποια είναι η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν, η σύζυγος του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

18:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ουδέν σχόλιο» απαντά το Βρετανικό Μουσείο για το «ροζ δείπνο» δίπλα στα Γλυπτά του Παρθενώνα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι θαλάσσιες χελώνες... επιστρέφουν - Τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάκαμψη των πληθυσμών τους

18:32WHAT THE FACT

The Carrot: Το χρυσόψαρο που ζυγίζει όσο ένα 10χρονο, σοκάρει τους επιστήμονες

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπάκιγχαμ: Οι κατηγορίες εναντίον του πρίγκιπα Άντριου πρέπει να εξεταστούν «με τον κατάλληλο και πληρέστερο τρόπο»

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων από το κάμπινγκ

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη δασκάλα που δολοφόνησε 8χρονη μαθήτριά της

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Γεραπετρίτη-Φιντάν μετά τις αψιμαχίες για SAFE: Τι είπαν για υφαλοκρηπίδα, ευρωπαϊκή άμυνα

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν τον θρίαμβο - «Θα “πεθάνουμε” ο ένας για τον άλλον»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει η Μεγάλη του Γένους Σχολή τις αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Εβδομάδα «ανάποδου Π» - Κακοκαιρία και στο τέλος 28άρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Γεραπετρίτη-Φιντάν μετά τις αψιμαχίες για SAFE: Τι είπαν για υφαλοκρηπίδα, ευρωπαϊκή άμυνα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι είναι το «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ποια είναι η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν, η σύζυγος του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ