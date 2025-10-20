Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων από το κάμπινγκ

Την Τρίτη (21/10) αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας που σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.

Στην ΕΛ.ΑΣ. έχουν φτάσει τα δεδομένα από την ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων και τη σάρωση του χώρου, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται την Τρίτη σύμφωνα με το MEGA. Στόχος της διαδικασίας είναι να εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να ανήκει στον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως συνεργός και δεν έχει αποκαλύψει ούτε τη χρήση του ούτε τον αριθμό του. Η Αστυνομία εξετάζει αν το συγκεκριμένο τηλέφωνο επικοινώνησε κατά τις κρίσιμες ώρες με κάποια από τα ήδη γνωστά τηλέφωνα συγγενικών προσώπων.

Όλες οι συνομιλίες πριν και μετά τη δολοφονία έχουν ήδη σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται να αναλυθούν. Τα αποτελέσματα θα ενταχθούν στη δικογραφία μαζί με τα δεδομένα από προηγούμενες παρακολουθήσεις, από τη στιγμή της ανθρωποκτονίας μέχρι τη σύλληψη των δύο νεαρών.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τη θήκη κιθάρας. Σύμφωνα με το Mega και τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο δράστης να άφησε τη θήκη σε εξωτερικό χώρο, κοντά ή μέσα στο κάμπινγκ, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν εμφανίζεται στις κάμερες ασφαλείας.

