Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Τα τρία νέα εντάλματα σύλληψης και ο 22χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Οι δύο 22χρονοι προφυλακίστηκαν όμως οι έρευνες των αστυνομικών γύρω από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ συνεχίζονται.

Τα ίχνη πυρίτιδας που δεν βρέθηκαν στα ρούχα του 22χρονου που έχει συλληφθεί ως φυσικός αυτουργός προκαλούν πολλά ερωτήματα, με τον ίδιο μάλιστα να δηλώνει ότι «δεν πυροβόλησα εγώ». Το σενάριο δηλαδή για το αν τελικά πυροβόλησε εκείνος εξετάζεται με κάποιους να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πυροβόλησε τρίτο άτομο. Άλλωστε, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και του επιστάτη δεν έχει για την ώρα εντοπιστεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου να ασκηθούν νέες διώξεις σε τρία άτομα, για τα οποία φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής στη διπλή δολοφονία. Οι καλά γνωρίζοντες σημειώνουν ότι βρισκόμαστε ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο της έρευνας, γι’ αυτό και η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε από τους δικηγόρους να υπογράψουν έγγραφο ότι δεν θα γίνει διαρροή στοιχείων της δικογραφίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών έχουν συλλέξει νέα στοιχεία αναφορικά με τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το σκέλος της επιστροφής του στην Καλαμάτα. Το σενάριο ότι διένυσε περισσότερα από 60 χλμ. κολυμπώντας και περπατώντας, «μπάζει» και το υλικό από κάμερες ασφαλείας στο ΚΤΕΛ δείχνει έναν άνθρωπο που μόνο καταπονημένος από ένα τέτοιο ταξίδι δεν είναι.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο από το πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μια γυναίκα, αλλά και το άτομο με το οποίο διατηρεί αδερφική -όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς- σχέση το συγκεκριμένο συγγενικό πρόσωπο.

Σε ό,τι αφορά τον 22χρονο φερόμενο συνεργό, οι Αρχές εκτιμούν ότι κρύβει αρκετά πράγματα απ’ αυτά που γνωρίζει, όπως για παράδειγμα το πού πέταξε τη θήκη της κιθάρας που μάλλον ήταν κρυμμένο το περίστροφο.

Οι μαραθώνιες καταθέσεις και η αιχμή για τον πυροβολισμό

Έξι ώρες κατέθετε ο ανιψιός του 68χρονου και από τέσσερις ώρες η σύντροφός και ο επιστήθιος φίλος του. Οι δύο νεαροί, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι έπειτα από τις πολύωρες απολογίες τους, αλληλοκατηγούνται για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη. Ο 22χρονος που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός υποστήριξε στην απολογία του: «Με παγίδευσε ο φίλος μου. Μου είπε πως είχε προηγούμενα με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, πως όσο λιγότερα ξέρω τόσο καλύτερα και πως από τη "δουλειά" θα μου έδινε από 500 μέχρι 1.000 ευρώ. Εκείνος είχε κίνητρο, εγώ δεν ήξερα κανέναν. Εκείνος έκανε και τις προηγούμενες ενέδρες, στη δεύτερη μάλιστα ενώ μπορούσε, δεν τον εμβόλισε ο ανιψιός του 68χρονου που και τον γνώριζε και είχε συναντηθεί μαζί του στην Αθήνα πριν λίγες μέρες. Εγώ δεν πέταξα ούτε τα ρούχα ούτε το κινητό μου. Επέστρεψα μόνος στην Αθήνα χωρίς βοήθεια από κανέναν. Στα ρούχα μου δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα, γιατί πολύ απλά εγώ δεν πυροβόλησα».

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν αθόρυβα την έρευνα, προκειμένου όχι μόνο να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία αλλά και ποιος τον βοήθησε.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν το λευκό αυτοκίνητο που ήταν έξω από το κάμπινγκ ήταν το ίδιο με αυτό στις 7 Σεπτεμβρίου. Όταν δηλαδή ο 68χρονος είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Θεωρείται θέμα χρόνου μάλιστα οι αστυνομικοί να εξιχνιάσουν την υπόθεση με τον Γιώργο Τσούκαλη να σημειώνει πως «όλα σχετίζονται με τη διαθήκη».