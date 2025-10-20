Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

Τα τρία άτομα συνδέονται με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια για απολογία και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Τρία νέα εντάλματα σύλληψης ενδέχεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Πρόκειται για πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν από βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

Τα τρία άτομα συνδέονται, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια για απολογία και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Το ένα πρόσωπο είναι η οδηγός του λευκού αυτοκινήτου μέσα στο οποίο είχε αποτυπωθεί ο φερόμενος ως συνεργός του δολοφόνου λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς. Το ίδιο αυτοκίνητο φέρεται να είχε καταγραφεί και κοντά στο σημείο όπου είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση ο 68χρονος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το οπτικό υλικό δείχνει ότι η συγκεκριμένη οδηγός τον βοήθησε να κρυφτεί.

Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι

Στο μεταξύ, οι δύο 22χρονοι – ο Ελληνοβρετανός και ο συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως – παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για το έγκλημα, προσπαθώντας ο καθένας να απομακρύνει από πάνω του τις ευθύνες. Και οι δύο επιρρίπτουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το ποιος μπήκε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε ότι «στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

