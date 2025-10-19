Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της απολογίας των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Νωρίς το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου φερόμενου ως εκτελεστή ενώπιων της ανακρίτριας.

Ο 22χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο έγκλημα - επιμένει πως δεν γνωρίζει από όπλα, δεν κατέχει όπλα, δεν έχει πυροβολήσει ποτέ, και πως τη μοιραία νύχτα βρισκόταν έξω από το κάμπινγκ στο σκούτερ.

Ο έτερος 22χρονο φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας εμφανίστηκε στη συνέχεια ενώπιων της ανακρίτριας προκειμένου να δώσει και εκείνος τη δική του εκδοχή.

Τα σκοτεινά σημεία και οι αντιφάσεις

Ωστόσο, λείπουν ακόμα πολλά κομμάτια από το παζλ του μακελειού προκειμένου η αστυνομία να μπορεί με βεβαιότητα να καταλήξει στο ποιος από τους δύο εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του καμπινγκ. Ποιος δηλαδή είχε τον ρόλο του συνεργού, ποιος του εκτελεστή αλλά και αν υπήρχε κάποιος άλλος που έδωσε την εντολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε μόνος του την περασμένη Τρίτη ισχυρίστηκε ότι η κακοποίηση που είχε υποστεί από τον 68χρονο στο παρελθόν τον ώθησε να τον εκβιάσει επανειλημμένα για να του δώσει χρήματα.

Όπως υποστήριξε πήγαν στη Φοινικούντα μαζί με τον Ελληνοβρετανό φίλο του που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει για να πάρουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ», φέρεται να του είπε ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής. Ο 22χρονος καθ΄ομολογίαν συνεργός της δολοφονίας, ισχυρίζεται ότι πήγαν στο κάμπινγκ για να εκβιάσουν κι όχι να σκοτώσουν, λέγοντας πως εκείνος δεν πάτησε την σκανδάλη.

Ο συγκατηγορούμενος του, φερόμενος ως εκτελεστής, τον διαψεύδει κατηγορηματικά. «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Εγώ πήγα για τα λεφτά. Εκείνος άρχισε να πυροβολεί… Εγώ δεν ήμουν καν μπροστά», ισχυρίζεται.

Ωστόσο, τα ευρήματα από την σκηνή του εγκλήματος δεν επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους. Οι δύο σφαίρες που δέχθηκε σε θώρακα και μέτωπο ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ αλλά και οι τρεις πισώπλατοι πυροβολισμοί που δέχθηκε ο επιστάτης δείχνουν ότι οι βολές που δέχθηκαν δεν φαίνεται να έπεσαν για εκφοβισμό.

Συνεχίζεται η έρευνα

Οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων έχουν μπει σε κάθε περίπτωση «μικροσκόπιο» των αρχών όπως επίσης θα μπουν οι οι απολογίες, οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες, τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να ριχθεί άπλετο «φως» στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, σημαντική εκτιμάται ότι είναι και η μαρτυρία μίας Γερμανίδας τουρίστριας η οποία είχε καταλύσει μαζί με τον σύζυγό της στο κάμπινγκ.

«Ήμουν στο τροχόσπιτο μας και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Ήταν πολύ μακριά. Και μετά άλλους τέσσερις που ήταν πιο κοντά. Ο τελευταίος χτύπησε το τροχόσπιτο μας. Ούρλιαζα με το σύζυγο μου, ο οποίος έκλεισε τα φώτα και τα παράθυρα», αναφέρει στην μαρτυρία της η Γερμανίδα που στη συνέχεια περιγράφει ένα σκηνικό τρόμου:

«Ήμουν τόσο ανήσυχη, ξάπλωσα στο έδαφος και δεν ήξερα εάν θα υπάρξει άλλη σφαίρα. Ένας φίλος του άνδρα μου, του έστειλε μήνυμα να μείνουμε στο τροχόσπιτο. Είδαμε τον Ντάνι, τον ανιψιό του Κώστα, του ιδιοκτήτη, έτρεξε προς το μέρος μας και ήταν πολύ αναστατωμένος. Αλλά μετά άκουσα ότι ο δολοφόνος έφυγε μαζί με την ομάδα του».

Περιμένουν να «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα

Οι κλήσεις των μαρτύρων που έχουν ήδη περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας (ανιψιός του ιδιοκτήτη, η σύντροφός του και ο εργοδότης του 22χρονου), αλλά και η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων θα συνεχιστούν από τις δικαστικές αρχές το επόμενο διάστημα.

Οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει και έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» προκειμένου να ανοιχθούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, όχι μόνο την ημέρα της δολοφονίας αλλά σε διάστημα 2 μηνών. Τα δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να παραδοθούν αύριο.

Επιπλέον, οι Αρχές θεωρούν πρόσωπο «κλειδί» όλου αυτού του θρίλερ τον 22χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό που παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές.

Ο λόγος είναι καθώς θεωρούν πως δεν έχει πει την αλήθεια και πιθανόν να καλύπτει κάποιον.

