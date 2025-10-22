Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά»

Στο μικροσκόπιο των ερευνών για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μπαίνουν τρία πρόσωπα-κλειδιά, καθώς αποκαλύπτονται τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Η άρση απορρήτου και το «εξαφανισμένο» πακιστανικό νούμερο

Όπως αποκαλύπτεται, η άρση αφορά τις κινήσεις επτά κινητών τηλεφώνων. Ενώ από τα δύο κινητά των θυμάτων δεν προκύπτουν στοιχεία, το ενδιαφέρον των αναλυτών επικεντρώνεται στο «εξαφανισμένο» πακιστανικό νούμερο του συνεργού.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα στίγματα κίνησης του συγκεκριμένου αριθμού, καθώς και των επαφών με τις οποίες επικοινώνησε σε κρίσιμα χρονικά διαστήματα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ένας από τους δύο 22χρονους, μετά τη δολοφονία, διέμεινε σε κάποιο σπίτι μέχρι να μεταβεί την επόμενη ημέρα στην Καλαμάτα για να πάρει το ΚΤΕΛ. Ο εντοπισμός αυτού του σπιτιού και του ιδιοκτήτη του θεωρείται κρίσιμος για τη διερεύνηση τυχόν σχέσης με την υπόθεση.

Επιμένει για συνεργούς η δικηγόρος του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η δικηγόρος του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, είναι κατηγορηματική: «Είναι απίθανο ότι τα δύο αυτά παιδιά μόνα τους εκτέλεσαν αυτό το έγκλημα. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν». Επιμένει δε ότι το κίνητρο είναι ξεκάθαρα οικονομικό και διαψεύδει τα όσα έχουν αναφερθεί περί παρενοχλήσεων.

Στο φως έρχονται, επίσης, πληροφορίες για τυχαίες συναντήσεις μεταξύ του ανιψιού και των κατηγορουμένων, οι οποίοι μάλιστα είχαν δουλέψει και για τον ίδιο άνθρωπο. Ο εργοδότης του συνεργού, και φίλος του ανιψιού, αποκάλυψε ότι «ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Πριν το φονικό είχα δει τον ανιψιό στο μαγαζί 3-4 φορές».

Η πιο πρόσφατη «τυχαία» συνάντηση φαίνεται να έγινε μόλις τρεις μέρες πριν από το διπλό φονικό, με τη σύντροφο του ανιψιού να επιβεβαιώνει: «Είχαμε πάει στην Αθήνα τέλη του Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξαναδεί τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια».

