Φοινικούντα: Πρόσωπα από την οικογένεια «φωτογραφίζει» ως δράστες η ανηψιά του 68χρονου - Βίντεο

Οι αιχμές της ανηψιάς του 68χρονου θύματος για την οικογένεια και οι «αντιφάσεις» του εργοδότη του 22χρονου - φερόμενου ως συνεργού - φίλου του ανηψιού

Newsbomb

Φοινικούντα: Πρόσωπα από την οικογένεια «φωτογραφίζει» ως δράστες η ανηψιά του 68χρονου - Βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα διάσταση δίνει στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, η ανηψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με την ίδια να στρέφει το ενδιαφέρον για τον εντοπισμό των δραστών εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος.

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της ανηψιάς του 68χρονου, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στον Alpha: «Η εντολέας μου εκτιμά ότι υπάρχει ηθικός ή και φυσικός αυτουργός, πέραν των δύο 22χρονων κατηγορουμένων που ήδη γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή αναζητά παντού τους δράστες και στο συγγενικό περιβάλλον», αναφέρει.

«Ο άνδρας αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε τον θείο μου και τον Βασίλη πιστεύω ήταν 16 με 18 χρονών. Μου φάνηκε να είναι Σέρβος ή Ρουμάνος ή Αλβανός. Δεν νομίζω να είναι Έλληνας», δήλωσε στον Alpha ο ανηψιός του 68χρονου.

Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Την ίδια στιγμή, σε μία σημαντική αντίφαση, φαίνεται να έχει πέσει ο εργοδότης του 22χρονου φίλου του ανηψιού του 68χρονου, φερόμενος ως συνεργός στην δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι δεν γνώριζε τον 68χρονο δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο η επαφή του θύματος ήταν αποθηκευμένη στις επαφές του εργοδότη με υποκοριστικό κι όχι με το όνομά του.

Αναλυτικά ο εργοδότης ανέφερε:

«Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι ότι μου είχε δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω».

Παράλληλα, το MEGA, φέρνει και νέες πληροφορίες από όσα φαίνεται να έχει πει η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και συγκεκριμένα τι είπε για τον επιχειρηματία.

«Ο 68χρονος είχε περίεργη συμπεριφορά με τα ανήλικα αγόρια και πολλές φορές τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια και για τον γιο της ανιψιάς του που είναι 17 χρονών. Δεν ξέρω και δεν έμαθα αν του έχει κάνει κάτι παραβατικό αλλά γενικά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή».

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη διπλή δολοφονία:

«Όταν έγινε το φονικό ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου για να καλέσει τον φίλο του, γιατί είναι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Το δικό του τηλέφωνο το είχε στη ρεσεψιόν, στον τόπο του εγκλήματος. Η πόρτα της ρεσεψιόν είχε κλείσει και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος με έναν φακό που δεν θυμάμαι το όνομά του και μας βοηθούσε για να βρούμε τα κλειδιά, γιατί όπως έτρεχε ο σύντροφός μου για να ξεφύγει μάλλον του έπεσαν από τις τσέπες. Εγώ κάποια στιγμή όπως προχωρούσα έπεσα πάνω στον νεκρό επιστάτη και έπαθα σοκ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου

04:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Οδηγίες προς τους υποψηφίους της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»

03:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Νέα ώθηση στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα – Ευελιξία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Νέα δέσμη κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας – Ακλόνητη στήριξη στην Ουκρανία

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

01:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αμπερντίν | Αποτελέσματα και βαθμολογία

01:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από τις κυρώσεις Τραμπ σε Ρωσία

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 20ος ο ΠΑΟΚ, στην 22η θέση ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4: Τεράστιος «Δικέφαλος» σε επικό ματς! – Μαγικός Κωνσταντέλιας, «αλύγιστος» Τσιφτσής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

20:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Συντριπτικά υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα -Ο Πολάκης μιλά για διάσπαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ