Φοινικούντα: Πρόσωπα από την οικογένεια «φωτογραφίζει» ως δράστες η ανηψιά του 68χρονου - Βίντεο

Μια νέα διάσταση δίνει στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, η ανηψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με την ίδια να στρέφει το ενδιαφέρον για τον εντοπισμό των δραστών εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος.

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της ανηψιάς του 68χρονου, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στον Alpha: «Η εντολέας μου εκτιμά ότι υπάρχει ηθικός ή και φυσικός αυτουργός, πέραν των δύο 22χρονων κατηγορουμένων που ήδη γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή αναζητά παντού τους δράστες και στο συγγενικό περιβάλλον», αναφέρει.

«Ο άνδρας αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε τον θείο μου και τον Βασίλη πιστεύω ήταν 16 με 18 χρονών. Μου φάνηκε να είναι Σέρβος ή Ρουμάνος ή Αλβανός. Δεν νομίζω να είναι Έλληνας», δήλωσε στον Alpha ο ανηψιός του 68χρονου.

Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Την ίδια στιγμή, σε μία σημαντική αντίφαση, φαίνεται να έχει πέσει ο εργοδότης του 22χρονου φίλου του ανηψιού του 68χρονου, φερόμενος ως συνεργός στην δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι δεν γνώριζε τον 68χρονο δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο η επαφή του θύματος ήταν αποθηκευμένη στις επαφές του εργοδότη με υποκοριστικό κι όχι με το όνομά του.

Αναλυτικά ο εργοδότης ανέφερε:

«Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι ότι μου είχε δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω».

Παράλληλα, το MEGA, φέρνει και νέες πληροφορίες από όσα φαίνεται να έχει πει η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και συγκεκριμένα τι είπε για τον επιχειρηματία.

«Ο 68χρονος είχε περίεργη συμπεριφορά με τα ανήλικα αγόρια και πολλές φορές τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια και για τον γιο της ανιψιάς του που είναι 17 χρονών. Δεν ξέρω και δεν έμαθα αν του έχει κάνει κάτι παραβατικό αλλά γενικά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή».

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη διπλή δολοφονία:

«Όταν έγινε το φονικό ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου για να καλέσει τον φίλο του, γιατί είναι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Το δικό του τηλέφωνο το είχε στη ρεσεψιόν, στον τόπο του εγκλήματος. Η πόρτα της ρεσεψιόν είχε κλείσει και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος με έναν φακό που δεν θυμάμαι το όνομά του και μας βοηθούσε για να βρούμε τα κλειδιά, γιατί όπως έτρεχε ο σύντροφός μου για να ξεφύγει μάλλον του έπεσαν από τις τσέπες. Εγώ κάποια στιγμή όπως προχωρούσα έπεσα πάνω στον νεκρό επιστάτη και έπαθα σοκ».

Διαβάστε επίσης