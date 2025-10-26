Φοινικούντα: Φοβάται για την ζωή της η ανιψιά του νεκρού ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παίρνει νέα τροπή. Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός, υπέβαλε αίτημα προστασίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια της ίδιας και της οικογένειάς της. Όπως υποστηρίζει, πίσω από τους δύο συλληφθέντες ενδέχεται να κρύβονται κι άλλα πρόσωπα, τα οποία παραμένουν ελεύθερα.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, Κατερίνα Φραγκάκη, η εντολέας της «δεν έχει πειστεί ότι οι δύο που βρίσκονται υπό κράτηση είναι οι μοναδικοί δράστες». Η γυναίκα φέρεται να είχε στενή σχέση με το θύμα και να γνώριζε φόβους και στοιχεία που εκείνος της είχε εμπιστευθεί. Όπως είπε η κ. Φραγκάκη, πρόκειται να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει στην ανακριτική διαδικασία, ζητώντας παράλληλα την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για να εξεταστούν τα μηνύματα του θύματος.

«Φοβάται ότι κάποιος κυκλοφορεί ελεύθερος»

Η ανιψιά δηλώνει πως νιώθει ότι κινδυνεύει, θεωρώντας πως κάποιος που εμπλέκεται στην υπόθεση δεν έχει συλληφθεί ακόμη. «Ζητήσαμε προστασία γιατί αισθάνεται ότι απειλείται η ζωή της και των παιδιών της», ανέφερε η συνήγορός της, επισημαίνοντας πως το ζητούμενο είναι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια.

Η ίδια, σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες συλλήψεις. «Στόχος της είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στο δικαστήριο», τόνισε η κ. Φραγκάκη.

Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα παραμένει ανοιχτή, ενώ οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα νέα δεδομένα που πρόκειται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες.

