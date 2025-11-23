Φοινικούντα: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στις δολοφονίες - Δεν ήταν μόνο οι δύο νεαροί»

Οι αρχές εκφράζουν την πεποίθηση ότι πίσω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα δεν βρίσκονται αποκλειστικά οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, 48 ημέρες μετά τα φονικά πυρά που στοίχισαν τη ζωή στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Οι αστυνομικές αρχές επιδιώκουν να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία που θα συνδέσουν και άλλα πρόσωπα με τη δολοφονία, καθώς εκτιμούν πως οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν απλώς εκτελεστικά όργανα. Μέχρι σήμερα, οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε, ενώ οι έρευνες εστιάζουν στο ενδεχόμενο ύπαρξης ενός ευρύτερου κυκλώματος πίσω από το τραγικό περιστατικό.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε έφοδος στην επιχείρηση του εργοδότη του ενός εκ των συλληφθέντων, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως λάπτοπ και κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας, που φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τον ανιψιό του θύματος, αναμένεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.

Τις τελευταίες ημέρες, η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη, που αποτελεί τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης, εμφανίστηκε για τρίτη φορά ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Καλαμάτα. Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού, με σκοπό την ανάλυση δεδομένων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ενώ οι αξιωματικοί της αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως το κίνητρο και τη συνολική εμπλοκή όλων των εμπλεκόμενων στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ., Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο» του MEGA, τόνισε πως θεωρεί βέβαιο ότι οι δύο συλληφθέντες δεν αποτελούν τους μοναδικούς δράστες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση και αποκάλυψη τυχόν συνεργών.