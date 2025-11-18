Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων

Ο επιχειρηματίας ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος μετά τη δολοφονία του θείου του

Newsbomb

Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ύστερα από εντολή της Ανακρίτριας Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (17/11) έρευνες σε δύο καταστήματα, μια καφετέρια και ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη στο Κολωνάκι, ιδιοκτησίας του φίλου του ανιψιού του 67χρονου θύματος στη Φοινικούντα.

Στην καφετέρια εργάζονταν και οι δύο κατηγορούμενοι. Στόχος η συλλογή στοιχείων, ψηφιακών και άλλων που μπορεί να σχετίζονται με τη διπλή ανθρωποκτονία. Σε βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star φαίνονται οι αστυνομικοί να αποχωρούν έχοντας κατασχέσει κινητά τηλέφωνα, laptops και tablets.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος μετά τη δολοφονία του θείου του, ενώ είχε καταθέσει και στην ανακρίτρια της Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος –ο πρώην εργοδότης του 22χρονου– αναμένεται να προσέλθει τις επόμενες ημέρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε ήδη καταθέσει στην Ανακρίτρια, ήταν το πρώτο πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία.

«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου, μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να ενεργήσει έλεγχο στο κατάστημα του, υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με συνεργάτη του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν τον καθήκον τους. Επίσης άμεσα θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε οτιδήποτε ερωτηθεί», αναφέρει στη δήλωση του ο κ. Δημητρακόπουλος.

Το χρονικό του εγκλήματος και οι δύο κατηγορούμενοι

Το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Μεσσηνίας σημειώθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου. Ο δράστης εισήλθε στον χώρο, σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια πυροβόλησε τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη δύο 22χρονων, οι οποίοι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι δύο φερόμενοι δράστες αλληλοκατηγορούνται για το ποιος από τους δύο πάτησε τη σκανδάλη.

Οι αρχές συνεχίζουν την ενδελεχή έρευνα, καθώς όπως αναφέρουν, λείπουν ακόμη πολλά κομμάτια του παζλ προκειμένου να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ο ρόλος του καθενός και αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο που έδωσε την εντολή. Για τον σκοπό αυτό, οι δικαστικές αρχές έχουν δώσει το «πράσινο φως» για το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, σε διάστημα δύο μηνών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη σε προπόνηση των Λέικερς – Δείτε βίντεο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση για τη νεανική Εθνική, με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν: Καινούργιου με Γκουντάρα, Τσουρός με Λεμπιδάκη και Λιάγκα, τι γίνεται με Λαζόπουλο και Αρναούτογλου

06:33WHAT THE FACT

Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ με το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Επίδομα θέρμανσης: Με καταιγιστικό ρυθμό οι αιτήσεις - Υποβλήθηκαν ήδη 600.000 - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα προθεσμία και αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι στην Ισπανία: Μετά τη συμφωνία για το φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, τα γαλλικά RAFALE, στο επίκεντρο αμερικανικά όπλα μέσω PURL

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε κλοιό κακοκαιρίας η μισή χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

05:46ΕΘΝΙΚΑ

Η θέση της Ελλάδας στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε κλοιό κακοκαιρίας η μισή χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

06:36LIFESTYLE

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές κόντρες της σεζόν: Καινούργιου με Γκουντάρα, Τσουρός με Λεμπιδάκη και Λιάγκα, τι γίνεται με Λαζόπουλο και Αρναούτογλου

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Πώς η απουσία προσκλήσεων στην παρουσίαση φέρνει διπλό πολιτικό όφελος για τον Αλέξη Τσίπρα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση για τη νεανική Εθνική, με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

06:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη σε προπόνηση των Λέικερς – Δείτε βίντεο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ