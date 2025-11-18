Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων

Ύστερα από εντολή της Ανακρίτριας Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (17/11) έρευνες σε δύο καταστήματα, μια καφετέρια και ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη στο Κολωνάκι, ιδιοκτησίας του φίλου του ανιψιού του 67χρονου θύματος στη Φοινικούντα.

Στην καφετέρια εργάζονταν και οι δύο κατηγορούμενοι. Στόχος η συλλογή στοιχείων, ψηφιακών και άλλων που μπορεί να σχετίζονται με τη διπλή ανθρωποκτονία. Σε βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star φαίνονται οι αστυνομικοί να αποχωρούν έχοντας κατασχέσει κινητά τηλέφωνα, laptops και tablets.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος μετά τη δολοφονία του θείου του, ενώ είχε καταθέσει και στην ανακρίτρια της Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος –ο πρώην εργοδότης του 22χρονου– αναμένεται να προσέλθει τις επόμενες ημέρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου, μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να ενεργήσει έλεγχο στο κατάστημα του, υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με συνεργάτη του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν τον καθήκον τους. Επίσης άμεσα θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε οτιδήποτε ερωτηθεί», αναφέρει στη δήλωση του ο κ. Δημητρακόπουλος.

Το χρονικό του εγκλήματος και οι δύο κατηγορούμενοι

Το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Μεσσηνίας σημειώθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου. Ο δράστης εισήλθε στον χώρο, σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια πυροβόλησε τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη δύο 22χρονων, οι οποίοι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι δύο φερόμενοι δράστες αλληλοκατηγορούνται για το ποιος από τους δύο πάτησε τη σκανδάλη.

Οι αρχές συνεχίζουν την ενδελεχή έρευνα, καθώς όπως αναφέρουν, λείπουν ακόμη πολλά κομμάτια του παζλ προκειμένου να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ο ρόλος του καθενός και αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο που έδωσε την εντολή. Για τον σκοπό αυτό, οι δικαστικές αρχές έχουν δώσει το «πράσινο φως» για το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, σε διάστημα δύο μηνών.

