Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορείται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη κι ένας επιχειρηματίας

Τρία εντάλματα σύλληψης εξέδωσε η ανακρίτρια Πάτρας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Οι άνδρες του ανθρωποκτονιών πριν από λίγη ώρα πέρασαν χειροπέδες στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στον επιχειρηματία φίλο του, ενώ αναζητείται ένας ακόμα άνδρας γνώριμος του επιχειρηματία. Ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Αθήνα.

Τι οδήγησε στα νέα εντάλματα

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ήταν ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού και ο μόνος που γλίτωσε από τα πυρά του 22χρονου εκτελεστή, πράγμα που είχε προκαλέσει ερωτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb , ο ιδιοκτήτης του καμπινγκ λίγο καιρό πριν το φονικό είχε εκφράσει σε κοντινά του πρόσωπα τον φόβο που ένιωθε για τον ανιψιό του.

Ο ανιψιός συνδέεται με τον επιχειρηματία που συνελήφθη καθώς είναι φίλοι χρόνια ενώ είναι το πρώτο πρόσωπο που κάλεσε στο τηλέφωνο μετά το έγκλημα. Και οι δυο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία ενώ ο τρίτος που αναζητείται για συνέργεια.

Στο μαγαζί του επιχειρηματία εργάζονταν και οι δυο προφυλακισμένοι για το διπλό φονικό της Φοινικούντας.

