Greek Mafia: Στόχος έξι εκτελεστών της Greek Mafia ο αποκαλούμενος «μοντέλο»

Τι λένε αποκλειστικά στο Newsbomb ανώτατες πηγές της ΕΛ.ΑΣ.  –   Ήταν έτοιμοι για χτύπημα μέσα στα Χριστούγεννα και θα έφερναν οπλισμό από τη γειτονική χώρα

Σωτήρης Σκουλούδης

Έτοιμοι να προχωρήσουν στην εκτέλεση συμβολαίου θανάτου μέσα στα Χριστούγεννα σε βάρος νονού της νύχτας που κινείται στην περιοχή του Πειραιά φαίνεται ότι ήταν οι επίδοξοι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αράχωβα και όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων είχε επιχειρηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν η εκτέλεσή του.

Οι έξι συλληφθέντες, σύμφωνα με πηγές του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών που εξάρθρωσαν την εγκληματική οργάνωση, ανήκαν σε μια από τις πιο επικίνδυνες και τεχνολογικά εξοπλισμένες ομάδες της λεγόμενης Greek Mafia.

Ανάμεσά τους και ένας 45χρονος Αλβανός που θεωρείται ότι είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και είναι σεσημασμένος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (σ.σ. αυτή του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025 στον Πειραιά), επικίνδυνες σωματικές βλάβες και άλλα αδικήματα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο άτομα, ανάμεσά τους έναν 48χρονο Έλληνα με βαρύ ποινικό παρελθόν, που αναζητείται και είναι σεσημασμένος για «ληστεία» και «αντίσταση», ενώ το 2009 ήταν μέσα στη μεγάλη δικογραφία του τμήματος Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Αυτός ήταν ο επόμενος στόχος

Οι έξι κατηγορούμενοι θεωρούνται μέλη μιας από τις πιο αδίστακτες, οργανωμένες και επαγγελματικά εξοπλισμένες εγκληματικές ομάδες της Greek Mafia, που δεν διστάζει να προχωρά σε συμβόλαια θανάτου και αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα, ήδη είχαν «λοκάρει» τον επόμενο στόχο τους και όπως λένε στο Newsbomb ανώτερες πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ήταν έτοιμοι να γαζώσουν με Καλάσνικοφ μεγάλο νονό της νύχτας, που «διαφεντεύει» την περιοχή του Πειραιά, ήταν στενός συνεργάτης του Μιχάλη Ζαμπούνη και μετά το «σπάσιμο» μαζί του αναδύθηκε σε σημαντικό παίκτη της Greek Mafia.

«Όπως συμβαίνει πολλές φορές φορές στη νύχτα, κάποτε επίδοξος εκτελεστής με υποψήφιο θύμα είχαν στενές σχέσεις και ανήκαν στην ίδια ομάδα. Όταν ο αποκαλούμενος και ως “Μοντέλο” ήταν μαζί με τον Ζαμπούνη, που εκτελέστηκε τον Ιανουάριο του 2024, στην ίδια ομάδα ήταν και ο 45χρονος Αλβανός γνωστός ως «Δήμος», που τώρα φαίνεται να ήθελε νεκρό το “μοντέλο”», επισημαίνουν αποκλειστικά στο Newsbomb πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση.

Μάλιστα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- έχουν ήδη βρεθεί αποδεικτικά στοιχεία, κάτι που ήταν γνωστό και στον κόσμο της νύχτας. «Τον παρακολουθούσαν και είχαν ήδη προχωρήσει σε διάφορες κατοπτεύσεις γύρω από τη ρουτίνα και το πρόγραμμά του», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Γι΄αυτό και μέσα από την δικογραφία που αναμένεται να εμπλουτιστεί οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι θα αποδειχθεί πως το Καλάσνικοφ που βρέθηκε σε διαμέρισμα στη Μαρίνα Ζέας ήταν αυτό με το οποίο θα γάζωσαν πιθανότητα μέσα στα Χριστούγεννα τον νονό της νύχτας με έδρα τον Πειραιά και «ασχολίες» πέρα από τα νυχτερινά καταστήματα και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Δείτε φωτογραφίες:

Το προφίλ του 45χρονου αρχηγού

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης διαθέτει ένα από τα πιο πολυσέλιδα «βιογραφικά» στην Ελληνική Αστυνομία. Έχει κατηγορηθεί για Ανθρωποκτονία με πρόθεση, Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, «Εγκληματική Οργάνωση», κ.ά. Ανάμεσα σε αυτά που τον «βαραίνουν» είναι και η αποτυχημένη επίθεση σε βάρος του Γιάννη Λάλα με Καλάσνικοφ στις 16 Μαΐου, που οφείλεται στη θωράκιση του οχήματος του Λάλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης πυροβόλησε αδιαφορώντας για την παρουσία πολιτών, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα, αποκαλύφθηκε νέα προσπάθεια παρακολούθησης από υπάλληλο πρατηρίου, οδηγώντας στην ανακάλυψη κρυφής κάμερας και τελικά στις συλλήψεις.

Οι έρευνες στην Αλβανία

Μετά από αίτημα του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκαν έρευνες και στην Αλβανία με τις Αρχές να εντοπίζουν στο πατρικό σπίτι του 45χρονου «Δήμου» 2 Καλάσνικοφ, 1 αυτόματο πυροβόλο όπλο τυλιγμένο σε πλαστικές σακούλες, εκατοντάδες φυσίγγια (κάποια από τα οποία μέσα σε σακούλες με ρύζι) και 5 γεμιστήρες Καλάσνικοφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έφοδο των αλβανικών Αρχών στο διαμέρισμα βρέθηκε μέσα μόνο η 84χρονη μητέρα του, ενώ το προσωπικό δωμάτιο του 45χρονου «Δήμου» βρέθηκε κλειδωμένο.

Όπως σχολιάζουν αρμόδιες πηγές με βάση τον τρόπο συσκευασίας και την ποσότητα των όπλων και πυρομαχικών, που εντοπίστηκαν, υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι είχαν προετοιμαστεί για να διακινήσουν αυτό τον οπλισμό προς το ελληνικό κράτος.

