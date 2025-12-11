Το «μάτι» των εκτελεστών - Η κρυφή κάμερα με την οποία παρακολουθούσαν live τον Γιάννη Λάλα

Κρυφή κάμερα κρυμμένη κάτω από καπέλο μέσα σε παρκαρισμένο όχημα, απέναντι από το βενζινάδικο του Γιάννη Λάλα μετέδιδε σε live μετάδοση κάθε κίνηση του.

Οι δράστες ενεργοποίησαν το σχέδιο εκτέλεσης όταν εκείνος έφυγε από το πρατήριο — χωρίς να γνωρίζουν ότι οδηγούσε θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Ένα από τα πιο οργανωμένα και ψυχρά σχέδια συμβολαίου θανάτου Είχε σχεδιάσει ο νούμερο ένα εκτελεστής της χώρας, ο "Δήμος". Ήξερε ότι ο στόχος του περίμενε την επίθεση και έπαιρνε μέτρα ασφαλείας έτσι για να αποφύγει την τοποθέτηση ατόμων ώστε να τον παρακολουθούν, τοποθέτησε κρυφή κάμερα σε όχημα ακριβώς απέναντι από το πρατήριο καυσίμων του επιχειρηματία.

Η κάμερα ήταν επιμελώς κρυμμένη κάτω από ένα απλό μαύρο καπέλο και κατέγραφε επί μέρες κάθε κίνηση του στόχου, μεταδίδοντας ζωντανά την εικόνα στους ανθρώπους που ανέλαβαν το συμβόλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες παρακολουθούσαν 24 ώρες το 24ωρο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Το σχέδιο ενεργοποιήθηκε τη στιγμή που ο επιχειρηματίας αποχώρησε από το πρατήριο. Οι εκτελεστές ανέβηκαν σε μοτοσυκλέτα και τον ακολούθησαν, ανοίγοντας πυρ με καλάσνικοφ .

Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν πως το θύμα είχε αγοράσει θωρακισμένο αυτοκίνητο λίγες ημέρες πριν. Οι σφαίρες δεν διαπέρασαν τα ειδικά πάνελ, με αποτέλεσμα η επίθεση να αποτύχει και οι δράστες να τραπούν σε φυγή.

Αμέσως μετά το αποτυχημένο "χτύπημα" ο Δήμος της Greek Mafia κινήθηκε προς τον Ασπρόπυργο όπου μπήκε σε συγκεκριμένο σπίτι και άλλαξε ρουχισμό.

Για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα το συμβόλαιο θανάτου κόστιζε 500.000 ευρώ.

Υλοποιήθηκε το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Το χρονικό

Οι δράστες γνώριζαν ότι το θύμα είχε νοικιάσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα και του έστησαν «καρτέρι». Διαπίστωσαν πως όταν έφτασε στο κατάλυμα μαζί με τη φίλη του, έβγαινε συχνά στο μπαλκόνι, μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο.

Σε μία στιγμή, ο εκτελεστής στάθηκε έξω και για κακή του τύχη, ακριβώς απέναντι με το Καλάσνικοφ που «άνοιξε» πυρ.

Η φίλη του που άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε στο μπαλκόνι να δει τι συμβαίνει και αντίκρισε τον 42χρονο νεκρό, μέσα σε μία «λίμνη» αίματος.

Η γυναίκα πήρε τηλέφωνο στην Άμεση Δράση και τους ενημέρωσε για το αιματηρό συμβάν, ενώ οι αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν το αυτοκίνητο να καίγεται.

Τον περασμένο Μάιο, ο 42χρονος είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του, έξω από το σπίτι του, στα Άνω Λιόσια.