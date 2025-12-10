Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος», η γιάφκα της Καλλιθέας και το παρελθόν του

Χτύπημα την τελευταία στιγμή απέτρεψε το εκβιαστών περνώντας χειροπέδες στον άνδρα που βλέπετε στη φωτογραφία που εξασφάλισε το Newsbomb.

Το «βαρύ πιστόλι» της Greek Mafia

Συνελήφθη μετά από έρευνες μηνών. Θεωρείται ο βασικός εκτελεστής της Greek Mafia. Πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας , γνωστό στους κύκλους της νύχτας ως "Δήμος". Είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με την αστυνομία είχε αναλάβει να δολοφονήσει, τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια τον Γιάννη Λάλα. Ο 42χρονος γλίτωσε γιατί επέβαινε σε θωρακισμένο αυτοκίνητο. Τελικά, εκτελέστηκε από άλλη ομάδα πληρωμένων δολοφόνων αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Ο άνδρας με τα αρχικά Μ.Δ , το τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε σπίτι - γιάφκα στην Καλλιθέα.Οι αστυνομικοί εντόπισαν στους χώρους του σπιτιού τουλάχιστον 4 καλάσνικοφ τα οποία μάλιστα ήταν και οπλισμένα , έτοιμα για χρήση , ενώ βρέθηκαν και 4 πιστόλια .Ο νούμερο 1 πιστολέρο της νύχτας συνελήφθη τη στιγμή που έβγαινε απο το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του που έδινε παρών .

Το «πλούσιο» παρελθόν του

Συνελήφθη για πρώτη φορά το 2004 για τη δολοφονία ενός Σύρου μετανάστη έξω από πορνειο στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγα χρόνια μετά ενώ ήταν κρατούμενος στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας, του δόθηκε 9ήμερη άδεια κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχε στη ληστεία ενός πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στη Γλυφάδα. Μπήκε στο χώρο και αδιαφορώντας για τους πελάτες άρχισε να πυροβολεί τραυματίζοντας δύο άτομα . Φέρεται να έφυγε με λεία 65.000 ευρώ. Όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε ο πρώην ιδιοκτήτης του πρακτορείου του χρωστούσε χρήματα.

Άγνωστο πως λίγους μήνες μετά αφέθηκε ξανά ελεύθερος με όρους τους οποίους και παραβίασε και συνελήφθη εκ νέου.

Αποφυλακιστηκε το 2011 όπου φέρεται να ξεκινά νέα εγκληματική πορεία αυτή τη φορά ως βασικός συνεργός σε εγκληματική οργάνωση που πωλούσε προστασία σε επιχειρήσεις σε Γλυφάδα, Χαϊδάρι, Καμίνια και Κορυδαλλό. Τα καταστήματα υπό την προστασία της συμμορίας έπρεπε να πληρώνουν 100 έως 150 ευρώ κάθε δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ο «Δήμος» είχε μπει στο κάδρο των ερευνών ως ύποπτος για 4 δολοφονίες μεταξύ των οποίων και ενός πρώην φίλου του. Μετά τα ξεκαθαρίσματα φέρεται να διέφυγε στην Αλβανία για να κρυφτεί.

Λίγο καιρό μετά επέστρεψε στην Αθήνα όπου και συνελήφθη στα Σεπόλια μαζί με έναν από τους πιο σκληρούς Αλβανούς της χώρας.

Το 2018, ενώ ήταν φυλακισμένος στον Κορυδαλλό, αναγνωρίστηκε ως ο δράστης μιας δολοφονίας που συνέβη το 2012. Αυτή αφορούσε τη δολοφονία 29χρονου Αλβανού στο Περιστέρι . Το θύμα ζούσε στην Ολλανδία και είχε προσκληθεί σε συνάντηση-παγίδα από τον "Δήμο" , ο οποίος επικοινωνούσε μαζί του μέσω Facebook με το ψεύτικο γυναικείο όνομα «Αναστασία».

