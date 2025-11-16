Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

Τέσσερις άνδρες οδηγήθηκαν σήμερα (16/11) στον εισαγγελέα για να απολογηθούν, καθώς συνελήφθησαν από την Αστυνομία ως ύποπτοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Ταυτοποίηση των υπόπτων και έρευνες

Οι συλληφθέντες είναι ελληνικής καταγωγής, ομογενείς προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Οι Αρχές της ΕΛΑΣ κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών μέσα από την ενδελεχή παρακολούθηση βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία τους κατέγραψαν σε διάφορα σημεία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια με στόχο την ανεύρεση τυχόν όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα της Αράχωβας ή σχετίζονται με άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Στη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνονται τα όπλα και τα χρήματα που εντόπισαν οι Αρχές μετά την έρευνα στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων.

Τα όπλα των συλληφθέντων

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 42χρονος Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ με δέκα σφαίρες την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, σε ξενοδοχείο όπου διέμενε με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο. Οι δράστες φέρεται να τον παρακολουθούσαν και τον σκότωσαν τη στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Η προηγούμενη υπόθεση καραϊβάζ

Ο Γιάννης Λάλας ήταν πρόσωπο γνωστό στις Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2024 είχε κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

