Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

Το σενάριο που εξετάζουν τα στελέχη της Aσφάλειας - Τις επόμενες μέρες θα κληθεί για κατάθεση η γυναίκα που ήταν μαζί με το θύμα ώστε να δώσει τη δική της μαρτυρία


Νεκρός με τουλάχιστον 10 σφαίρες έπεσε ο Γιάννης Λάλας, 42 ετών, στην Αράχωβα. Είχε πάει στην ορεινή περιοχή μαζί με τη σύντροφό του για το Σαββατοκύριακο. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και τον σκότωσαν εν ψυχρώ όταν βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Τη στιγμή που το θύμα βγήκε στη βεράντα του σαλέ στην Αράχωβα για να μιλήσει στο τηλέφωνο, οι εκτελεστές που προφανώς τον παρακολουθούσαν και του είχαν στήσει ενέδρα, τον πλησίασαν και άρχισαν να τον πυροβολούν αρχικά πισώπλατα, ενώ φαίνεται πως έχει δεχθεί σφαίρες και από μπροστά. Το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μένος τους ήταν τέτοιο που τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές ενώ ήταν ήδη νεκρός. Η εκτέλεση φαίνεται να έγινε με δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ κι ένα πιστόλι.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σαλέ εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται. Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι χρησιμοποιήθηκε απο τους δράστες για τη διαφυγή τους.

Οι κακοποιοί αμέσως μετά τη δολοφονία, έφυγαν με το αυτοκίνητό τους και διένυσαν μια απόσταση περίπου 20 λεπτών, κατευθυνόμενοι προς το Λιβάδι. Σε κάποιο σημείο έβαλαν στο όχημα φωτιά και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με άλλο αυτοκίνητο ή και με μοτοσικλέτες.

Τα στελέχη της Aσφάλειας εξετάζουν το σενάριο οι εκτελεστές να μην προσέγγισαν το σημείο με το αυτοκίνητο καθώς θα γίνονταν αντιληπτοί απο το θύμα, αλλά να κινήθηκαν προς το σαλέ με τα πόδια και στη συνέχεια συνεργός με το όχημα που είδαμε να φλέγεται να τους πήρε από σημείο που είχε συμφωνηθεί.

Εξετάζονται βίντεο απο κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστεί πώς διέφυγαν απο την περιοχή αφότου πυρπόλησαν το όχημα. Τέλος, τις επόμενες μέρες θα κληθεί για κατάθεση η γυναίκα που ήταν μαζί με το θύμα ώστε να δώσει τη δική της μαρτυρία.

