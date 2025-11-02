Αράχωβα: Βρέθηκαν τα όπλα της εκτέλεσης του Γιάννη Λάλα μέσα στο καμένο Ι.Χ.

Νέα στοιχεία στην δημοσιότητα αναφορικά με την υπόθεση εκτέλεσης του 41χρονου Γιάννης Λάλα, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην περιοχή Λιβάδι στην Αράχωβα. Ο 41χρονος δέχθηκε τουλάχιστον 10 σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Το καμένο όχημα που εντοπίστηκε φλεγόμενο λίγα χιλιόμετρα μακρυά από το σημείο της εκτέλεσης μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όπου εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο καμένα όπλα, ένα Καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών τα άτομα που εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου είναι άτομα που κινούνται στο χώρο και πως στο παρελθόν έχουν εκτελέσει και άλλα συμβόλαια θανάτου ενώ παράλληλα είναι έμπειροι χρήστες πυροβόλων όπλων.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία του

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε πάει μαζί με μία γυναίκα και ακόμα δύο φιλικά ζευγάρια σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάζνικοφ.

Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο η αστυνομία θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στη ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

