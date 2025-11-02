Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Οι ρωσόφωνες διασυνδέσεις, ο ορκισμένος εχθρός στη φυλακή και το φλεγόμενο ΙΧ

Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην Αράχωβα εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Γιάννης Λάλας. Ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ, ενώ λίγα χιλιόμετρα μακριά εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται.

Το 100 ειδοποιήθηκε από γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον γνωστό ως «body builder» της Ελληνικής Μαφίας. Ο Λάλας είχε κατηγορηθεί, εκτός από την υπόθεση Καραϊβάζ, και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη («Dirty Harry») στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ο Λάλας είχε δημιουργήσει επαφές με ρωσόφωνους και είχε αποκτήσει έναν ορκισμένο εχθρό, με τον οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση ακόμα και πίσω από τα κάγκελα του Κορυδαλλού.

Τον Μάιο του 2025 είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας στο Μενίδι, όταν δέχθηκε καταιγισμό πυρών, αλλά γλίτωσε χάρη στο θωρακισμένο όχημά του.

Διαβάστε επίσης