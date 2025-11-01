Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο ελληνικό FBI, καθώς υπάρχει πληροφορία για τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τη δολοφονία ενός σκληρού ποινικού της Greek Mafia. Συγκεκριμένα αναφέρουν πως πρόκειται για τον Γιάννη Λάλα, έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για την εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο άνδρας είναι νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου και σε κοντινή απόσταση καίγεται όχημα.

Δείτε το όχημα που καίγεται:

Στο σημείο μεταβαίνουν το Ανθρωποκτονιών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αναγνωρίσουν τον νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πήρε μια γυναίκα στο 100 και είπε ότι τον βρήκε νεκρό.