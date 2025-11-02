Γιάννης Λάλας: Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό του νεκρού Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, ο οποίος κατηγορήθηκε για εμπλοκή στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην Αράχωβα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται όπως φαίνεται και στην αποκλειστική φωτογραφία που εξασφάλισε το Νewsbomb.

Το 100 ειδοποίησε μια γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον σκληρό της Greek Mafia.

O... "Body builder" της Ελληνικής μαφίας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ όπως επίσης και του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη ή αλλιώς «Dirty Harry» στο Γαλάτσι .

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ο Γιάννης Λάλας είχε δημιουργήσει επαφές με ρωσόφωνους όσο καιρό βρισκόταν στη φυλακή ενώ είχε δημιουργήσει κι έναν ορκισμένο εχθρό με τον οποίο μάλιστα είχε έρθει σε διαμάχη και πίσω από τα κάγκελα στον Κορυδαλλο.

Τον Μάιο του 2025 είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας στο Μενίδι όταν δέχθηκε καταιγισμό πυρών. Σώθηκε χάρη στο θωρακισμένο όχημά του.

Ο Γιάννης Λάλας

Διαβάστε επίσης