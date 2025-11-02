Γιάννης Λάλας: Με δύο όπλα εκτέλεσαν τον 42χρονο στην Αράχωβα

«Ήθελαν να του κλείσουν το στόμα. Αυτή τη φορά δεν ήθελαν ο Γιάννης Λάλας να γλιτώσει», λένε οι άνθρωποι που χειρίζονται την υπόθεση του 42χρονου γνωστού στις Αρχές.

Ο Γιάννης Λάλας εκτελέστηκε με δύο όπλα, ένα Καλάσνικοφ και ένα πιστόλι, όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr. Πρόκειται για ένα πολύ καλά οργανωμένο συμβόλαιο, που εκτελέστηκε λίγο μετά τις 23:00 το Σάββατο σε ξενοδοχείο στον Επτάλοφο Παρνασσού.

Ο 42χρονος είχε γίνει πάλι στόχος τον Μάιο του 2025. Τότε είχε γλιτώσει χάρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Αυτή τη φορά όμως στο σαλέ του Επταλόφου, λίγα μέτρα μακριά από την Αράχωβα και σε ερημική τοποθεσία, οι δράστες περίμεναν ένα λάθος του 42χρονου, που δεν ήταν μόνος του.

Είχε μαζί τη σύντροφο του, η οποία σε κατάσταση σοκ κάλεσε το «100» και ανέφερε ότι άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 42χρονο. Εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ και τότε δέχθηκε καταιγισμό πυρών από ένα Καλάσνικοφ και ένα πιστόλι. Οι βολίδες τον πέτυχαν σε κεφάλι και σώμα, αφήνοντάς τον νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος.