Αράχωβα – Γιάννης Λάλας: Του έστησαν καρτέρι και τον εκτέλεσαν όταν βγήκε στο μπαλκόνι

Το «πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου» εις βάρος του Γιάννη Λάλα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ – Τον περίμεναν να βγει από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου που διέμενε στην Αράχωβα και τον πυροβόλησαν

Αράχωβα – Γιάννης Λάλας: Του έστησαν καρτέρι και τον εκτέλεσαν όταν βγήκε στο μπαλκόνι
Μία προσχεδιασμένη ενέργεια κρύβεται πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του Γιάννη Λάλα, του 42χρονου που είχε στενές σχέσεις με την Greek Mafia και το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα, ο οποίος είχε δικαστεί και αθωωθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο Λάλας βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ του Σαββάτου (01/11) μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κοντά στην Αράχωβα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, εντοπίστηκε ένα όχημα να φλέγεται όπως φαίνεται και στην αποκλειστική φωτογραφία που εξασφάλισε το Νewsbomb.

«Πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου»

Οι δράστες γνώριζαν ότι το θύμα είχε νοικιάσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα και του έστησαν «καρτέρι».

Διαπίστωσαν πως όταν έφτασε στο κατάλυμα μαζί με τη φίλη του, έβγαινε συχνά στο μπαλκόνι, μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο.

Σε μία στιγμή, ο εκτελεστής στάθηκε έξω και για κακή του τύχη, ακριβώς απέναντι με το καλάσνικοφ που «άνοιξε» πυρ.

Η φίλη του που άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε στο μπαλκόνι να δει τι συμβαίνει και αντίκρισε τον Λάλα νεκρό, μέσα σε μία «λίμνη» αίματος.

Η γυναίκα πήρε τηλέφωνο στην Άμεση Δράση και τους ενημέρωσε για το αιματηρό συμβάν, ενώ οι αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν το αυτοκίνητο να καίγεται.

Δεν αποκλείεται να ήταν το όχημα των δραστών, στο οποίο έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Τον Μάιο είχε γλυτώσει άλλη δολοφονική επίθεση εις βάρος του

Η εκτέλεση του Λάλα χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμη επεισόδιο στο «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» εντός του οργανωμένου εγκλήματος.

Τον περασμένο Μάιο, ο 42χρονος είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του, έξω από το σπίτι του, στα Άνω Λιόσια.

Ο Γιάννης Λάλας –μαζί με τον αδελφό του– ήταν βασικός ύποπτος για το συμβόλαιο θανάτου κατά του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021. Προσήχθη και δικάστηκε, αλλά τον Ιούλιο του 2024 αθωώθηκαν και οι δύο.

