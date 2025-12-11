Νέα γιάφκα του «Δήμου» στην Αλβανία - Βαρύς οπλισμός στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia

Νέο οπλοστάσιο ανακάλυψαν αστυνομικοί στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία, μετά από επιχείρηση.

Βαρύς οπλισμός και φυσίγγια, βρέθηκαν κατά τις έρευνες στο σπίτι του εκτελεστή της Greek Mafia, στο χωριό Κάτω Λάμποβα, έξω από το Αργυρόκαστρο, όπως φαίνεται και σε αποκλειστική φωτογραφία του newsbomb.

O άνδρας με τα αρχικά Μ.Δ, γνωστός ως «Δήμος», αλβανικής υπηκοότητας, συνελήφθη μετά από πολύμηνη έρευνα, και φέρεται ως ο βασικός εκτελεστής της Greek Mafia. Σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με την αστυνομία είχε αναλάβει να δολοφονήσει, τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια τον Γιάννη Λάλα. Ο 42χρονος γλίτωσε γιατί επέβαινε σε θωρακισμένο αυτοκίνητο. Τελικά, εκτελέστηκε από άλλη ομάδα πληρωμένων δολοφόνων αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Το «βαρύ πιστόλι» της Greek Mafia

Ο «Δήμος», το τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε σπίτι - γιάφκα στην Καλλιθέα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στους χώρους του σπιτιού τουλάχιστον 4 καλάσνικοφ τα οποία μάλιστα ήταν και οπλισμένα , έτοιμα για χρήση , ενώ βρέθηκαν και 4 πιστόλια. Ο νούμερο 1 πιστολέρο της νύχτας συνελήφθη τη στιγμή που έβγαινε από το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του που έδινε παρών .

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ο «Δήμος» είχε μπει στο κάδρο των ερευνών ως ύποπτος για 4 δολοφονίες μεταξύ των οποίων και ενός πρώην φίλου του. Μετά τα ξεκαθαρίσματα φέρεται να διέφυγε στην Αλβανία για να κρυφτεί.