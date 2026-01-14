Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από έξι άτομα - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ήρθε να ταράξει την τοπική κοινωνία της Ερέτριας στην Εύβοια, μετατρέποντας το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου σε πεδίο συμπλοκής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα νεαρών ατόμων επιτέθηκε με σφοδρότητα σε συνομήλικό τους για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι μέχρι αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η επίθεση ήταν τόσο βίαιη που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του θύματος στο πρόσωπο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υγειονομικών υπηρεσιών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η ιατρική εκτίμηση υπήρξε ανησυχητική, καθώς διαπιστώθηκε ότι το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στην περιοχή της γνάθου που απαιτούσαν εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται για περαιτέρω φροντίδα και παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.

Η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας υπήρξε άμεση, καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν ήδη στη σύλληψη ενός ανηλίκου που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Παράλληλα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθησαν και οι γονείς του φερόμενου ως δράστη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, μια διαδικασία που πλέον ακολουθείται αυστηρά σε παρόμοια περιστατικά.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, προκειμένου να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.