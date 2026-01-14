Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 27χρονο για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

Ένας 27χρονος συνελήφθη στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατόπιν εντάλματος από τον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Πρόκειται για ημεδαπό ο οποίος αναζητούνταν για τα αδικήματα του βιασμού και της πορνογραφίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγγελία είχε γίνει κατευθείαν στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και στο πλαίσιο της διερεύνησης είχε εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

